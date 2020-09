Diretta Monza Alessandria/ Streaming video tv: amichevole per Brocchi e Gregucci

DIRETTA MONZA ALESSANDRIA: ULTIMO TEST PRIMA DEL DEBUTTO IN B!

Monza Alessandria è un’amichevole in diretta dallo stadio Brianteo: si gioca alle ore 17:00 di venerdì 18 settembre, un altro test che la squadra di Cristian Brocchi affronta in preparazione al prossimo campionato di Serie B. La stagione ufficiale sta per cominciare: come abbiamo detto nei giorni scorsi, si tratta di un’annata importante per la società di Silvio Berlusconi che ha esplicitamente confermato le ambizioni di promozione in Serie A. L’avversaria di questa sera è nota, perché l’Alessandria è protagonista da tempo in terza divisione e ha affrontato i biancorossi in epoca recente; i grigi però non sono ancora riusciti a fare il salto nella categoria superiore, in particolare mancando la grande occasione tre anni fa. Sarà dunque un test intrigante per entrambe le squadre; aspettando che la diretta di Monza Alessandria prenda il via possiamo allora valutare in che modo i due allenatori intendono affrontare la serata, valutando nel dettaglio le probabili formazioni.

MONZA ALESSANDRIA MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Alessandria sarà coperta da Antenna 3: una bella notizia soprattutto per i tifosi brianzoli, perché l’emittente ha preso in gestione tutte le amichevoli precampionato della squadra. Ci sarà anche la possibilità di seguire la partita sul sito www.antennatre.t, dunque in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; i profili Facebook e Twitter delle due società vi informeranno sui punti salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ALESSANDRIA

Andiamo allora a studiare le probabili formazioni di Monza Alessandria: come abbiamo già visto Cristian Brocchi può schierare quasi tre squadre almeno in certi ruoli. Chiaramente il modulo sarà il 4-3-1-2, con Di Gregorio che potrebbe essere impiegato in porta; al centro della difesa possiamo ipotizzare una coppia formata da Bettella e Filippo Scaglia, mentre sulle corsie laterali potrebbero giocare Lepore e Carlos Augusto. In mezzo al campo Barberis può prendersi la cabina di regia, le due mezzali invece sono Machin e Armellino ma appunto il tecnico brianzolo ha davvero tante alternative. Così davanti: Chiricò o Nicola Mosti per occupare la trequarti, Gliozzi e Finotto possono essere la coppia offensiva di partenza.

Gioca invece con il 3-4-1-2 Angelo Gregucci, confermato rispetto al finale della passata stagione: nella sua Alessandria potremmo vedere Crisanto protetto da una linea che prevede Scognamillo, Cosenza e Prestia che sono tutti molto esperti. Ad alzarsi sulle corsie laterali saranno Celia e Rubin; poi una mediana nella quale il riferimento sarà Di Quinzio, affiancato presumibilmente da Sunjic ma con Casarini pronto a entrare in corso d’opera. Chiarello può essere il trequartista; davanti è importante la firma di Corazza che ha impressionato nell’ultima stagione con la Reggina, Eusepi o Arrighini per completare il reparto offensivo.



