DIRETTA MONZA ATALANTA PRIMAVERA, PUNTI PESANTI

Due formazioni in attesa della svolta definitiva in questo inizio di campionato. La diretta Monza Atalanta Primavera si giocherà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15:00 e mette in palio tre punti pesantissimi in questo derby lombardo. I brianzoli avevano battezzato la stagione con un positivo 3-2 contro il Lecce, salvo poi peggiore la propria situazione non riuscendo più a vincere da quel 17 agosto. Due le sconfitte, con Cagliari e Juventus, più tre pareggi contro Sampdoria, Lazio e Sassuolo.

L’Atalanta era partita col piede sbagliato, sconfitta dalla Cremonese per 2-1. La situazione è migliorata sono man mano dopo due pareggi per 1-1 contro Sassuolo e Lazio mentre per la prima vittoria i ragazzi bergamaschi hanno dovuto aspettare il 15 settembre, 4-3 alla Sampdoria.

MONZA ATALANTA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Se siete interessati a vedere la diretta Monza Atalanta Primavera dovrete fare affidamento a Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per quanto concerne invece la visione in diretta Monza Atalanta Primavera streaming scaricate l’applicazione o visita il sito web su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA ATALANTA PRIMAVERA

Adesso è il momento di vedere insieme le probabili formazioni della diretta Monza Atalanta Primavera. I biancorossi si schiereranno con il 3-5-2 con Mazza tra i pali, difeso qualche metro più avanti da Lupetti, Domanico e Cresta. Agiranno da esterni larghi Martins, figlio di Oba Oba, e De Bonis. Nella zona nevralgica del campo ecco Capolupi, Beretta e Colombo. In avanti Zanaboni e Longhi.

Risponde l’Atlanta con il medesimo assetto tattico. In porta Kristancig, terzetto arretrato formato da Olivo, Guessand e Bozza. Esterni larghi Lazzaro e Demiroski con Shpuza e Barbaro mezzali più Conti in regia. In attacco la coppia Bonin e Pejlicic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONZA ATALANTA PRIMAVERA

Infine andiamo ad analizzare le quote per le scommesse Monza Atalanta Primavera. La vittoria dei giovani brianzoli è offerto a 3.20, il segno X del pareggio è dato a 3.65 mentre il 2 fisso è poco sotto la “quota da raddoppio”, a 1.95.

Per quanto riguarda le reti segnate, l’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nell’incontro è quotato 1.85 contro l’Under alla stessa soglia a 1.75. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.60 e 2.20.