Diretta/ Monza Cagliari, streaming video tv: due squadre in salute (Serie A, 16 marzo 2024)

DIRETTA MONZA CAGLIARI, MATCH EQUILIBRATO SULLA CARTA

La diretta Monza Cagliari, in programma sabato 16 marzo 2024 alle ore 15:00, racconta della 29esima giornata di Serie A. I biancorossi sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro avendo battuto il Milan per 4-2, la Salernitana per 2-0 e infine il Genoa in un pazzo 3-2. L’unica nota stonata il ko con la Roma di De Rossi per 4-1.

Il Cagliari sta rialzando la china ed è da 4 partite che non perde. Un importante filotto che sta regalando punti importanti a Ranieri. Tutto è nato dal pareggio per 1-1 di Udine, con lo stesso risultato riproposto col Napoli. Nelle ultime due partite invece due vittorie: 1-0 a Empoli e 4-2 alla Salernitana.

MONZA CAGLIARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monza Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Monza Cagliari sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

MONZA CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Monza Cagliari vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. Tra i pali Di Gregorio, difesa a quattro composta da Birindelli, Izzo, Marì e A. Carboni. A centrocampo Pessina e Bondo con Colpani, Maldini e Mota dietro a Djuric.

Replica il Cagliari col 4-3-1-2. In porta Scuffet, pacchetto arretrato formato da Zappa, Dossena, Obert e Augello. Deiola e Nandez agiranno da mezzali con Makoumbou in regia e Jankto che giocherà trequartista alle spalle del duo Shomurodov-Lapadula.

MONZA CAGLIARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Monza Cagliari danno favorita la squadra di casa a 2.05. Secondo bet365, la X è offerta a 3.40 mentre il 2 è a 3.80.

L’Over 2.5 viene offerto dai bookmakers a 2.02, più alto dell’Under alla stessa soglia a 1.88. Terminiamo l’analisi con Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 2

