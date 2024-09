La diretta Monza Bologna (fischio d’inizio alle ore 15.00 di domenica) rappresenta un appuntamento già importante per due squadre a caccia della prima vittoria in questa Serie A. C’è andato vicinissimo il Monza di Alessandro Nesta, che contro l’Inter è stato raggiunto nel finale sul pari, con la formazione brianzola che ha messo comunque in evidenza progressi importanti sul piano del gioco.

Non si spezza invece la maledizione dei pareggi per il Bologna di Vincenzo Italiano, fermato sullo 0-0 all’esordio in Champions League dallo Shakhtar Donetsk. Un appuntamento atteso 60 anni dalla tifoseria felsinea, ma prima del match contro gli ucraini i rossoblu avevano pareggiato contro Udinese, Empoli e Como: nel mezzo la sconfitta di Napoli per un avvio stagionale ancora senza vittorie per gli emiliani.

DIRETTA MONZA BOLOGNA: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Monza Bologna sarà trasmessa esclusivamente sui canali DAZN e DAZN1, disponibile per gli abbonati DAZN che hanno accesso anche alla televisione satellitare. Inoltre, come di consueto, la partita sarà fruibile in streaming su DAZN attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, per seguire tutte le gare di Serie A.

MONZA BOLOGNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno le probabili formazioni della diretta Monza Bologna? Le scelte di Alessandro Nesta e Vincenzo Italiano vedono il Monza scendere in campo con un 3-4-2-1 con Turati tra i pali e una difesa con Izzo, Pablo Marí e Carboni. A centrocampo Pedro Pereira, Pessina, Bond e, Kyriakopoulos, sulla trequarti Maldini e Caprari giocheranno a sostegno Djurić. Per il Bologna 4-2-3-1 con Skorupski estremo difensore dietro una difesa a quattro con Posch, Casale, Beukema e Lykogiannis schierati dal 1′. I due di centrocampo saranno Freuler e Aebischer mentre Orsolini, Fabbian e Iling-Junior saranno chiamati a sostenere Castro sul fronte offensivo.

MONZA BOLOGNA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vediamo cosa propongono le principali agenzie di scommesse per tutti coloro che vorranno concedersi una puntatina sulla diretta Monza Bologna. Felsinei leggermente favoriti visto che il segno 2 per la vittoria del Bologna viene quotato 2.40, mentre la vittoria del Monza col segno 1 viene proposta a una quota di 3.20. Per il pareggio la quota viene invece fissata a 3.05.