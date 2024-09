DIRETTA MONZA INTER: UN DERBY ACCATTIVANTE!

Eccoci alla diretta Monza Inter, il posticipo serale della domenica: si gioca all’U-Power Stadium alle ore 20:45 del 15 settembre, siamo alla quarta giornata di Serie A 2024-2025 e, come un diesel, i campioni d’Italia stanno iniziando a carburare. Scottata dal pareggio di Marassi all’esordio, l’Inter ha infilato due vittorie senza subire gol: in particolare ha impressionato il 4-0 all’Atalanta che pure era incerottata, del resto anche in questa stagione la squadra di Simone Inzaghi sembra avere una marcia in più delle altre e l’obiettivo è quello di provare a staccare presto le rivali per provare a fare un campionato in fuga solitaria, mettendo al riparo il bis scudetto.

Formazioni Monza Inter/ Quote: sarà turnover per Inzaghi? (Serie A, oggi 15 settembre 2024)

Il Monza è partito un po’ a rilento, considerando anche le avversarie incrociate, ma ci può stare: allenatore nuovo (oggi per Alessandro Nesta è quasi un derby personale) e qualche partenza di lusso, ci vuole tempo per adattarsi ma intanto prima della sosta il Monza ha sfiorato la vittoria a Firenze, e dunque ha dato qualche buon segnale di ripresa che ora dovrà provare a confermare. La diretta Monza Inter ci farà compagnia tra poche ore, intanto proviamo a valutare quali saranno le decisioni dei due allenatori nella lettura approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA/ Juventus Monza Primavera (risultato finale 4-0): Lopez cala il poker (oggi 14 settembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA MONZA INTER IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Monza Inter sarà disponibile solo sui due canali DAZN e DAZN1: stiamo parlando di un’opzione disponibile a tutti gli abbonati DAZN che siano clienti anche della televisione satellitare, e che dunque possono avere accesso alle immagini in questo modo e, come sempre, parallelamente alla disponibilità della diretta streaming video che la stessa DAZN garantisce per tutte le partite di Serie A, dovendo utilizzare in questo caso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER

Nesta deve fare i conti con le assenze di Cragno e Ciurria, e ha Birindelli acciaccato: qualche ballottaggio aperto verso la diretta Monza Inter, come quello tra Andrea Carboni e Caldirola (altro ex) per affiancare Izzo e Pablo Marì in difesa, o come quello tra Bondo e Gagliardini (lui pure con trascorsi nerazzurri) a centrocampo, dove certamente giocherà Pessina mentre sugli esterni dovrebbero correre Pedro Pereira e Kyriakopoulos. In porta ci sarà Turati, sulla trequarti invece il Monza presenterà un Daniel Maldini già importante con Caprari che appare preferito a Dany Mota, come prima punta invece ci sarà spazio per Djuric.

DIRETTA/ Fiorentina Monza (risultato finale 2-2): pareggia Gosens! (Serie A, 1 settembre 2024)

Vista l’imminente Champions League, Inzaghi considera la diretta Monza Inter come una partita dal potenziale turnover: a cambiare potrebbe essere almeno un giocatore per reparto, in difesa De Vrij al posto di Acerbi (con Pavard e Alessandro Bastoni, davanti a Sommer), a centrocampo Zielinski per Mkhitaryan ricordando che Barella e Calhanoglu dovrebbero recuperare, qui anche Carlos Augusto che potrebbe giocare a sinistra con Darmian sull’altro versante. In attacco invece potrebbe riposarsi Lautaro Martinez: nel caso, sarà Arnautovic (e non Taremi) a fare coppia con Marcus Thuram.

MONZA INTER, LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Ovviamente anche le quote Snai che analizziamo a margine della diretta Monza Inter ci dicono di come i nerazzurri siano favoriti: abbiamo un valore di 1,40 volte la puntata sul segno 2 per la vittoria dei campioni d’Italia, il segno 2 per l’affermazione casalinga del Monza vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 7,25 volte quanto messo sul piatto mentre per il pareggio, come sempre regolato dal segno X, questo bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 4,50 volte l’importo investito.