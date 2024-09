DIRETTA BOLOGNA SHAKHTAR: ITALIANO VUOLE LA PRIMA VITTORIA

Appuntamento con la storia al Dall’Ara di Bologna con la diretta Bologna Shakthar che inizierà mercoledì 18 settembre alle 18,45. I rossoblù non hanno mai giocato la Champions League e non vedono l’Europa da quasi trent’anni.

Il Bologna ha cambiato allenatore affidandosi a Vincenzo Italiano ma non ha ancora trovato la prima vittoria con una squadra che sembra scarica di energie emotive. Il pareggio in rimonta contro il Como ha dato un buon segnale potrebbe essere il punto di partenza per il futuro. Lo Shakthar, invece, non è partito benissimo nel campionato ucraino e si trova a 9 punti in cinque partite e qualche difficoltà di troppo.

DIRETTA BOLOGNA SHAKHTAR, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Bologna Shakhtar sarà visibile solo per gli abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV che mostrerà le immagini della partita. L’alternativa è quella di seguire con noi una diretta testuale che vi terrà aggiornati sull’andamento del match e le azioni più importanti.

BOLOGNA SHAKHTAR, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere in modo approfondito anche quelle che possono essere le probabili formazioni della diretta Bologna Shakhtar. I padroni di casa del Bologna scenderanno in campo con il 4-2-3-1 solito proposto da Vincenzo Italiano. Orsolini è il leader tecnico e comporrà la trequarti con Fabbian e Ndoye a sostegno di Castro come unica punta. Freuler e Aebischer comporranno la mediana davanti ad una coppia difensiva con Beukema e Lucumì.

Pusic scenderà in campo con il suo 4-3-3 per provare ad arginare le avanzate del Bologna. Sikan, Kevin e Zubkov formeranno il talentuoso tridente offensivo con un Bondarenko in grande forma che completerà un centrocampo con Sudakov e Kryskiv.

BOLOGNA SHAKHTAR, LE QUOTE

Utilizziamo le proposte di Sisal per vedere le quote della diretta Bologna Shakhtar di mercoledì 18 settembre. I rossoblù partono con il favore del pronostico per via del fattore campo e vedono la loro vittoria a 1,80 contro il 4,25 in favore degli ucraini e il 3,50 per il pareggio X.