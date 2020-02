Diretta Monza Casalmaggiore/ Streaming video Rai: derby lombardo di volley

Monza Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Dominga Lot e Ilaria Vagni, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, sabato 22 febbraio 2020 per la ventesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. Il derby lombardo Monza Casalmaggiore è la partita di spicco di questo turno, giustamente scelta anche per la trasmissione televisiva. Saugella Monza ed ÈPIÙ Pomì Casalmaggiore infatti si contendono il quinto posto in classifica, attualmente appannaggio delle brianzole con 34 punti, mentre Casalmaggiore segue al sesto posto, staccata di una sola lunghezza. Naturalmente dunque in palio c’è innanzitutto il quinto posto, tuttavia chi vincerà potrà provare a guardare anche più in alto, perché almeno fino al terzo posto la lotta è ancora aperta per Monza e Casalmaggiore, mentre per chi perde la frenata potrebbe essere fatale e a quel punto la priorità potrebbe essere quella di iniziare a guardarsi alle spalle.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Casalmaggiore sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, essendo questa la partita trasmessa in televisione per la 20^ giornata della Serie A1 di pallavolo femminile. Questo significa che il match dalla Candy Arena di Monza sarà visibile per tutti anche in diretta streaming video, tramite il servizio offerto dal sito oppure dall’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA MONZA CASALMAGGIORE: IL CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Monza Casalmaggiore sarà una partita di alto livello fra due squadre che condividono i medesimi obiettivi. Nella scorsa giornata sono arrivate buone notizie sia per la Saugella Monza che ha vinto con un netto 0-3 esterno sul campo di Filottrano, sia per la ÈPIÙ Pomì Casalmaggiore, che invece aveva vinto per 3-1 al PalaRadi un altro derby lombardo, in quel caso contro Brescia. La zona playoff appare ormai certa per entrambe le compagini lombarde, anche se la vetta resta lontana come dimostrano le nette sconfitte incassate contro Conegliano, ma il sogno terzo posto resta possibile per chi vince e questa prospettiva è decisamente intrigante. Come minimo, chi vince stasera si prende oppure consolida il quinto posto, già questo non è male: che cosa dunque ci potrà dire l’atteso derby lombardo?



