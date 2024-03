DIRETTA/ Monza Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Primavera, 1 marzo 2024)

DIRETTA MONZA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai ci siamo: la partita sta iniziando, allora presentiamo la diretta di Monza Empoli Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 delle due formazioni coinvolte. Il Monza Primavera arriva da due vittorie, tre pareggi e una sconfitte nelle ultime sei giornate, quindi sta abbastanza bene anche se la classifica continua ad essere critica con appena 23 punti, frutto di quattro vittorie, ben undici pareggi e otto sconfitte, con una differenza reti che è fatalmente negativa (-5), dal momento che i giovani brianzoli vantano 42 gol segnati a fronte dei ben 47 invece al passivo.

Per l’Empoli Primavera ecco invece tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate, in un cammino che è in evidente peggioramento per i toscani, tanto che la classifica inizia a preoccupare con 26 punti, che sono stati il frutto per l’Empoli finora di sei vittorie, otto pareggi e nove sconfitte, di conseguenza è anche in questo caso negativa la differenza reti (-3), perché l’Empoli in questo campionato conta già 31 gol segnati a fronte però dei 34 incassati finora. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Monza Empoli Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

C’è un unico modo per seguire la diretta di Monza Empoli Primavera ed è collegarsi al canale 60 del digitale terreste ossia l’emittente Sportitalia, che detiene i diritti per questa competizione. Anche sul sito ufficiale di questa televisione sarà possibile seguire in streaming questa partita.

LA PRESENTAZIONE

Nella diretta di Monza Empoli Primavera che varrà per la 24esima giornata del campionato Primavera con il rintocco dell’orologio fissato alle 14,30. Entrambe le squadre cercano di riscattare le ultime prestazioni: i baby brianzoli arrivano a questa partita dopo un pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria e si trovano attualmente al 16º posto in classifica.

I toscani invece hanno pareggiato anche loro nell’ultima giornata, affrontando il Lecce in un entusiasmante 3-3. Attualmente, si posizionano al 13º posto in classifica ma arrivano anche da una serie di tre sconfitte consecutive che hanno abbassato il morale.

MONZA EMPOLI PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Anche per questa diretta di Monza Empoli Primavera ci concentreremo sulle probabili formazioni del match per andare ad osservare quali potrebbero essere gli assi nella manica dei due tecnici: la squadra di casa dovrebbe confermare Berretta sull’out di destra. L’esterno, in fase di possesso, si trasforma in un vero e proprio attaccante aggiunto, capace di segnare con regolarità e di offrire un contributo importante alla fase offensiva della squadra.

Per i baby toscani, invece Fini non dovrebbe mancare. Nonostante sia un esterno, ha dimostrato di possedere ottime doti fisiche e ha segnato nella scorsa partita con un bel gol di testa, confermandosi come un elemento importante nell’attacco della squadra.

MONZA EMPOLI PRIMAVERA, LE QUOTE

Passiamo in rassegna le quote della diretta di Monza Empoli Primavera, il sito di Bet365 mette quote ghiotte che vale la pena di vedere insieme: il segno 1 che farebbe vincere i baby brianzoli è quotato 2,5 mentre il segno 2 a 3. Il pari invece è fissato a 3,2.











