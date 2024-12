DIRETTA MONZA FENERBAHCE: PAROLE BRIANZOLE

Avvicinandoci alla diretta Monza Fenerbahce, non possiamo fare a meno di proseguire sul tema del contrasto fra Champions League e Superlega per i brianzoli. Vogliamo allora rileggere le parole del libero Marco Gaggini dopo il trionfo nella partita d’andata a Istanbul: “Questa sera abbiamo mostrato un ottimo livello di gioco in tutti i fondamentali, dimostrando solidità e continuità. La prestazione di oggi (20 novembre scorso, ndR) rappresenta un importante segnale di crescita per la squadra”.

Dobbiamo però ricordare pure che l’ultimo precedente agonistico è la sconfitta di venerdì scorso in Superlega, in casa contro il fanalino di coda Grottazzolina, un ko che l’allenatore Massimo Eccheli aveva analizzato in questi termini: “La partita è difficile da commentare, noi non siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Grottazzolina è più abituata di noi a questo tipo di partite, ed è stata più reattiva e caparbia. Ha giocato meglio di noi, il risultato è meritato. Ci siamo infilati in un tunnel, dal quale si esce solo con la convinzione di poter giocare meglio insieme, avendo fiducia uno nell’altro e non mollando mai”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA FENERBAHCE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Il consiglio sarebbe quello di seguire dal vivo una partita coì importante, ma per chi non riuscirà ad essere presente al palazzetto ricordiamo naturalmente che la diretta Monza Fenerbahce in tv non sarà garantita nel senso classico del termine, ma come per tutti i match delle italiane nella Champions League di volley maschile sarà visibile grazie alla diretta Monza Fenerbahce in streaming video sulla piattaforma DAZN per i propri abbonati.

MONZA FENERBAHCE: IL VERO VOLLEY CERCA IL POKER

La diretta Monza Fenerbahce ci farà compagnia dalle ore 20.00 di questa sera, martedì 17 dicembre 2024, naturalmente dalla Opiquad Arena del capoluogo brianzolo, che ospiterà la partita valida per la quarta giornata del girone B della Champions League di volley maschile. C’è un ricordo dolcissimo che ci accompagna verso la diretta Monza Fenerbahce, dal momento che il meraviglioso successo per 0-3 in Turchia è stato senza ombra di dubbio il momento più alto dell’intera stagione della Mint Vero Volley Monza.

Globalmente dobbiamo comunque dire che i brianzoli stanno facendo molto bene in Champions League, essendo capolista del girone con tre vittorie in altrettante partite disputate, anche se è servito il tie-break per avere la meglio sull’Olympiakos Pireo e sui tedeschi del Giesen nelle altre due partite. Secondo è proprio il Fenerbahce Medicana Istanbul, che ha vinto le altre due partite ma deve inseguire Monza a causa naturalmente di quello che per loro è stato un doloroso ko casalingo. La conseguenza è facile da trarre: una nuova vittoria nella diretta Monza Fenerbahce lancerebbe davvero la fuga del Vero Volley verso il primato…

DIRETTA MONZA FENERBAHCE: I DUE VOLTI DEI BRIANZOLI

In sede di presentazione della diretta Monza Fenerbahce, non possiamo sottrarci da qualche considerazione sui due volti del Vero Volley. L’esordio in Champions League è stato finora eccellente per Monza, con la perla del netto successo ottenuto proprio a Istanbul quattro settimane fa, ma con segnali molto confortanti anche dalle altre due vittorie, cominciando da quello contro l’Olympiakos al debutto rimontando da 1-2 e dominando il tie-break per 15-8, per poi giungere alla vittoria in Germania, anche in quel caso con un netto 9-15 nel set decisivo.

Tutto bene in Europa, ma il confronto è quanto mai stridente con quello che in Superlega va francamente definito un disastro. Penultimo posto con soli 7 punti all’attivo dopo ben dodici partite giocate, per di più venerdì scorso è arrivato un crollo casalingo contro il fanalino di coda Grottazzolina, che fino a quel momento le aveva perse tutte, per cui lo spettro della retrocessione è un rischio che comincia a farsi concreto e sarebbe clamoroso per i vice-campioni d’Italia in carica. Stasera però si può (anzi, si deve) pensare alle gioie della Champions League con la diretta Monza Fenerbahce…