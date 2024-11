DIRETTA MONZA OLYMPIAKOS: ESORDIO STORICO!

La diretta Monza Olympiakos, che si gioca alle ore 20:00 di giovedì 14 novembre presso l’Arena di Monza, rappresenta un appuntamento storico per il Vero Volley: quella del girone B di volley Champions League 2024-2025 è infatti la prima partita in questa competizione, un traguardo che è stato raggiunto grazie a una crescita esponenziale che in dieci anni ha portato dalla promozione in SuperLega a questa serata, tosta ma bellissima perché potrebbe rappresentare l’avvio di un nuovo percorso internazionale, ricordando che Monza ha già messo in bacheca una Coppa Cev ma ora con la Champions League alza decisamente il tiro.

L’avversaria di questa sera è una squadra dominante in ambito nazionale ma che ha anche saputo togliersi belle soddisfazioni all’estero; sarà dunque un match da provare a vincere perché naturalmente Monza non vuole fare la comparsa ma ha tutte le intenzioni di superare il girone, dunque staremo a vedere quello che tra poche ore succederà nella diretta Monza Olympiakos e nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata dell’Arena Monza, che i tifosi del Vero Volley sperano si possa ricordare non solo come evento in sé ma anche per una vittoria.

MONZA OLYMPIAKOS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Monza Olympiakos non avrete a disposizione un appuntamento sui canali della nostra televisione, la Champions League di volley maschile infatti viene mandata in onda soltanto sulla piattaforma DAZN almeno per quanto riguarda le partite delle nostre rappresentanti, e questo significa che la visione dell’esordio del Vero Volley sarà riservata esclusivamente ai possessori di un abbonamento a questa emittente, che offre il servizio di diretta streaming video oppure consente di assistere alle immagini tramite i dispositivi compatibili.

DIRETTA MONZA OLYMPIAKOS: UNA PRIMA IMPORTANTE

La diretta Monza Olympiakos dunque porta in dote una sfida molto interessante per quanto riguarda la Champions League: come detto il Vero Volley è finalmente arrivato a disputare la principale competizione europea ma ora naturalmente sa di dover fare i conti con un livello più alto e dunque si vuole far trovare pronta. A dire il vero l’inizio di stagione è stato tutt’altro che confortante: Monza infatti ha vinto solo due delle sette partite giocate in SuperLega, peraltro lo ha fatto sempre al tie break e si trova al penultimo posto in classifica, in questo momento sta lottando clamorosamente per non retrocedere.

Eppure l’anno scorso avevamo visto un Vero Volley davvero competitivo, capace di regalarsi la finale di Coppa Italia e poi di arrivare addirittura alla finale scudetto. Le difficoltà della squadra sono di difficile lettura, certamente ci dicono del livello delle avversarie nel nostro campionato ma forse anche di un senso di “vertigine”, nel senso che Monza ha ora appunto cambiato il suo status e di conseguenza anche dal punto di vista psicologico certe cose son da affrontare. Scopriremo però se nella diretta Monza Olympiakos possa arrivare una vittoria che in qualche modo faccia riprendere la marcia, vada come vada sarà comunque una serata storica.