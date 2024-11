DIRETTA FENERBAHCE MONZA: ESAME IMPEGNATIVO PER IL VERO VOLLEY

La diretta Fenerbahce Monza sarà un appuntamento di lusso nella seconda giornata della Champions League di volley maschile, che ci farà compagnia oggi, mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 17.00 italiane dal Burhan Felek Voleybol Salonu naturalmente di Istanbul. Per la Mint Vero Volley Monza il debutto è stato molto faticoso ma alla fine positivo, grazie alla vittoria casalinga per 3-2 contro l’Olympiakos di settimana scorsa, dopo essere stata sotto per gran parte della partita, chiusa però con un autorevole 15-8 nel quinto e decisivo set.

Un sorriso in una stagione finora decisamente complicata, ma adesso la diretta Fenerbahce Monza propone un esame che potrebbe essere ancora più impegnativo, sia perché ad Istanbul il fattore campo non è mai banale, sia perché il Fenerbahce Medicana Istanbul è la capolista del girone, forte del successo esterno per 0-3 sul campo dei tedeschi del Giesen nella giornata inaugurale di questa Champions League. Ostacolo durissimo, ma superarlo potrebbe schiudere prospettive davvero eccellenti: sarà una missione possibile nella diretta Fenerbahce Monza?

FENERBAHCE MONZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Una trasferta nella meravigliosa Istanbul non sarebbe male per tifosi e appassionati, ma è più facile ipotizzare che molti seguiranno il Vero Volley in Champions League da casa e allora ricordiamo che la diretta Fenerbahce Monza in tv non sarà garantita nel senso classico del termine, ma il match sarà comunque visibile grazie alla diretta Fenerbahce Monza in streaming video sulla piattaforma DAZN per i propri abbonati.

DIRETTA FENERBAHCE MONZA: IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DEI BRIANZOLI

La diretta Fenerbahce Monza potrebbe quindi già essere una svolta per il Vero Volley in Champions League, se non altro perché delineerà in modo chiaro le prospettive e il livello di competitività dei brianzoli, che si sono qualificati con merito grazie al meraviglioso exploit negli scorsi playoff, con il raggiungimento della finale scudetto partendo dal quinto posto nella classifica della stagione regolare. Monza fece faville ed è stata premiata giustamente con un posto in Champions League da vice-campione d’Italia.

Il problema è che nel nuovo campionato tutto si sta rivelando molto più complicato, tanto che Monza è appena decima in classifica dopo le prime otto giornate di Superlega, per cui al momento non entrerebbe nemmeno nei playoff. Per di più adesso arriva il doppio impegno, perché iniziano anche le partite in Coppa: da una parte è giusto coltivare il sogno europeo, d’altro canto raddrizzare la situazione in Superlega potrebbe diventare fondamentale. Almeno per un giorno però mettiamo da parte calcoli, e godiamoci le emozioni della diretta Fenerbahce Monza…