DIRETTA/ Monza Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (8 aprile 2024)

DIRETTA MONZA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente siamo arrivati al via della diretta di Monza Fiorentina Primavera. L’unico incrocio ufficiale registrato tra le due squadre è quello della partita di andata: era il giorno dell’Epifania di questo 2024 ed eravamo nella penultima giornata di andata, il Monza aveva un altro allenatore che era Alessandro Lupi (sostituito come sappiamo da Oscar Brevi) e la partita era terminata 2-2. Nei primi 20 minuti c’erano già stati due gol: Jonas Harder aveva portato in vantaggio la Fiorentina ma il pareggio del Monza era arrivato al 19’ grazie a Nathan Fernandes.

Anche nel secondo tempo c’erano state due reti a stretto giro di posta: nuovo vantaggio della Fiorentina dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa, a segno Tommaso Rubino, i brianzoli avevano risposto con il solito Mate Antunovic che al 52’ aveva fissato il risultato definitivo. Adesso sarà interessante scoprire come andrà a finire una partita che, come già detto in sede di presentazione, è importante per entrambe le squadre che vanno a caccia dei rispettivi obiettivi; noi possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco perché ci siamo davvero, la diretta di Monza Fiorentina sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Monza Fiorentina Primavera basterà collegarsi al canale 60 del digitale terrestre, infatti la partita sarà visibile in chiaro su Sportitalia, in alternativa sarà disponibile lo streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

MONZA FIORENTINA PRIMAVERA: I VIOLA SONO FAVORITI!

Il calcio giovanile si anima con questa diretta di Monza Fiorentina Primavera, valida per la 28esima giornata di campionato che partirà oggi 8 aprile 2024 alle ore 14,30. Il Monza si trova attualmente al 16º posto in classifica e arriva a questa partita dopo quattro sconfitte consecutive.

L’ultima sconfitta contro il Genoa per 1-0 ha aggiunto ulteriori preoccupazioni alla squadra di casa, che ora cercherà di mettere fine alla serie negativa e conquistare tre punti preziosi. Dall’altra parte del campo, la Fiorentina Primavera occupa la 12ª posizione in classifica e viene da una sconfitta roboante contro l’Atalanta per 4-1.

MONZA FIORNTINA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Monza Fiorentina Primavera alle probabili formazioni del match: la squadra brianzola dovrà fare a meno di Antunovic, espulso direttamente nella precedente giornata per un intervento rabbioso. La sua assenza sarà un duro colpo per la squadra di casa, che dovrà trovare soluzioni alternative in difesa per colmare il vuoto lasciato dal difensore.

La baby Viola potrebbe puntare su Caprini, un giocatore che si sta rivelando molto pericoloso sottoporta in questo finale di stagione. Con la capacità di segnare gol in vari modi, Caprini rappresenta una minaccia costante per la difesa avversaria e sarà uno dei punti di riferimento dell’attacco della squadra viola.

MONZA FIORENTINA PRIMAVERA, LE QUOTE

Vediamo le quote inerenti alla diretta di Monza Fiorentina Primavera sul sito della Sisal: il segno 1 è stato quotato a 2,3 mentre il suo opposto a 2,1. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 2,8 sull’importo scommesso.

