DIRETTA/ Milan Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo per il derby! (27 aprile 2024)

DIRETTA MILAN MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È davvero tutto pronto per l’intrigante diretta di Milan Monza Primavera, derby che si gioca con una situazione di classifica diversa per le due squadre. I giovani rossoneri possono dirsi del tutto soddisfatti del loro percorso in Youth League: certo contro l’Olympiacos è finita male, ma intanto il Milan è stata la prima squadra italiana a raggiungere la finale della competizione giovanile organizzata dalla Uefa e, se aggiungiamo che l’anno precedente si era comunque qualificato per la semifinale, il percorso di crescita e costanza è senza ombra di dubbio interessante.

Il Monza va a caccia di salvezza in uno scenario davvero complicato: la vittoria interna contro la Fiorentina, maturata 19 giorni fa, è l’unica nelle ultime dieci giornate in cui la squadra brianzola ha perso sei volte mettendo in fila anche quattro sconfitte tra marzo e aprile, nel girone di ritorno però ci sono tre successi di cui due fuori casa e allora la speranza di rimanere nel massimo campionato Under 19 è legata soprattutto a questo. Adesso finalmente è arrivato il momento di mettersi comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: la diretta di Milan Monza Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Milan Monza Primavera sarà trasmessa gratuitamente sul digitale terrestre al canale 60, grazie alla rete televisiva SportItalia. In alternativa, gli spettatori più tecnologici potranno guardare la diretta in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

DERBY LOMBARDO

Nonostante la carta dica altro la diretta di Milan Monza Primavera è tutt’altro che semplice da decifrare, bisognerà lasciar parlare il campo a partire dalle 13.00 di oggi 27 aprile 2024, ovviamente questo match è valido per la 31esima giornata del campionato Primavera.

I rossoneri, sesti in classifica, cercano di continuare sulla scia della vittoria rocambolesca per 3-2 contro l’Empoli. Dall’altra parte, il Monza, attualmente al 17esimo posto, ha mostrato di poter tenere testa a squadre più forti grazie al recente pareggio di lusso contro la Lazio.

MILAN MONZA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione di Milan Monza Primavera alle probabili formazioni del match con la speranza di individuare chi potrebbe segnare il gol decisivo: la squadra di casa dovrebbe puntare su Sala, un grande talento dotato di fantasia e fiuto per il gol.

Capace di segnare e di mettere in porta i compagni di squadra. Per il Monza, invece, sarà il momento di Marras, che si è distinto per le sue prestazioni nelle ultime giornate grazie ai suoi gol decisivi.

MILAN MONZA PRIMAVERA, LE QUOTE

Come di consueto in ultima battuta osserveremo le quote della diretta di Milan Monza Primavera, con l’ausilio del sito della Sisal: il successo del Milan è quotata a 1,8 mentre il pareggio, distinto dalla X è fissato a 2,5. La vittoria brianzola invece a 3.











