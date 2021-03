Diretta Monza Galatasaray/ Streaming video tv: finale andata Cev cup (femminile)

DIRETTA MONZA GALATASARAY: OGGI LA FINALE DI ANDATA

Monza Galatasaray, diretta dagli arbitri Grellier e Till, è la partita di volley femminile in programma oggi, martedì 16 marzo 2021 tra le mura dell’Arena di Monza: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. E’ tempo di finale per la Saugella: con la diretta tra Monza e Galatasaray Istanbul di questa sera, la formazione di coach Gaspari si gioca la finale di andata della Cev cup 2021, seconda manifestazione per club della Federazione europea e le brianzole sono dunque pronte a fare il colpaccio, benché certo il trofeo verrà consegnato solo tra una settimana in Turchia, dove si giocherà il match di ritorno. Pure vincere oggi con un risultato netto potrebbe spianare la strade alle lombarde, che pure fino qui hanno condotto un percorso impeccabile. Per la Vero Volley, che già nel 2019 aveva fatto sue la Challenge Cup, è tempo di mettere un’altro trofeo in bacheca: ci attende sicuramente un match infuocato.

DIRETTA MONZA GALATASARAY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che non è prevista una diretta tv della finale di andata della Cev Cup 2021 di volley femminile tra Monza e Galatasaray: l’incontro previsto alle ore 18.00 sarà però visibile in diretta streaming video gratuita sul portale sportmediaset.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI MONZA GALATASARAY

DIRETTA MONZA GALATASARAY: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Monza e Galatasaray, finale di andata della Cev cup 2021, ci pare indispensabile andare a ricordare come le due formazioni sono arrivate fino a qui, a contendersi il secondo trofeo per club della federazione continentale. Partiamo allora dalle brianzole, per cui abbiamo accennato prima un cammino praticamente perfetto. La Saugella ha infatti cominciato il suo percorso in coppa dagli sedicesimi di finale, dove in match di andata e ritorno ha punito con un netto 6-0 le svizzere del NUC Volleyball: di fila la squadra lombarda ha poi superato a gara secca le turche del Bekescsabai per 3-0 e pure le serbe dell’Ubi, a cui hanno concesso appena un parziale durante i quarti. In semifinale Monza poi ha avuto la meglio sul Tent, battuto sia all’andata che al ritorno con un 3-0 che non ha ammesso repliche e che le ha concesso chiaramente il pass per questa finale. Cammino appena più complicato per il Galatasaray, che ha invece concesso qualche set in più alle avversarie: partendo dai sedicesimi comunque le buche hanno avuto la meglio sul Khimik e sul Potsdam, come pure sul Dresdner ai quarti di finale. Arrivate in semifinale le giallorosse hanno sofferto contro il Bezier, a cui è andato pure il successo nel turno di andata, per 3-2: al ritorno le turche hanno comunque regolato i conti, approdando dunque alla finale di oggi.

