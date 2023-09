Diretta Genoa Verona Primavera/ Risultato live, streaming video tv: punti pesanti (17 settembre 2023)

Genoa Verona Primavera in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. Punti che già pesano per entrambe le compagini. Dopo la sconfitta casalingo all’esordio contro il Torino con un rocambolesco 3-4, è arrivato il primo punto stagionale per i Grifoni che hanno pareggiato sul campo della Fiorentina alla seconda giornata.

Era iniziato invece con una vittoria il cammino del Verona che era partito travolgendo in goleada addirittura i Campioni d’Italia in carica del Lecce. La corsa dei veneti si è però subito fermata nella successiva trasferta contro la Lazio, coi biancazzurri vincenti 2-1. L’ultimo confronto in campionato in casa dei rossoblu tra Genoa e Verona risale al 6 dicembre 2021, in quell’occasione furono i Grifoni a imporsi col punteggio di 3-1.

DIRETTA GENOA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Verona Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Genoa Verona Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Verona Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano. Per il Genoa, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sattanino; Gagliardi, Bolcano, Calvani, Sarpa; Palella, Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero; Debenedetti. Risponderà il Verona allenato da Paolo Sammarco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Toniolo; Rigo, Dalla Riva, Nwanege, Calabrese, Patanè, Dentale, D’Agostino, Diao, Corradi, Cissè.

GENOA VERONA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Verona Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











