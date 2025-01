DIRETTA MONZA GIESEN: VERO VOLLEY PER IL PRIMATO

Siamo vicini alla diretta Monza Giesen che ci farà compagnia alle ore 18:30 di mercoledì 29 gennaio, per l’ultima giornata nel girone B di volley Champions League 2024-2025: partita di fondamentale importanza per il Vero Volley che, nonostante il ko contro l’Olympiakos incassato due settimane fa, è già aritmeticamente qualificato ai playoff ma può ancora sperare di prendersi il primo posto in classifica e dunque la qualificazione diretta ai quarti, traguardo che sarebbe davvero importante per giocare due partite in meno e, soprattutto, evitare i rischi di uno spareggio che la incrocerebbe con una rivale comunque temibile.

Il compito, almeno qui all’Arena di Monza, è abbordabile: il Giesen è già eliminato, ha un solo punto che ha raccolto proprio contro il Vero Volley nella partita di andata, dunque si tratta di un’avversaria che arriva in Brianza senza troppe velleità, se non quella ovviamente di provare a giocare una partita di orgoglio e portare a casa almeno una vittoria nel girone. La sensazione però è che, al netto della diretta Monza Giesen, la vera partita si giochi a Istanbul: per questo motivo il vero Volley avrà un orecchio teso in direzione della Turchia per scoprire se il Fenerbahçe farà il regalo, consegnando subito i quarti.

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA DIRETTA MONZA GIESEN

Per la diretta tv di Monza Giesen la modalità rimane quella della piattaforma DAZN, che fornisce ai suoi abbonati la visione della partita di Champions League tramite diretta streaming video, dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure attraverso tutti i dispositivi compatibili.

DIRETTA MONZA GIESEN: SERVE UNA SCOSSA

Serve sicuramente una scossa al Vero Volley nella diretta Monza Giesen, partita da vincere senza discussioni anche per provare a raddrizzare una stagione infausta: abbiamo detto che la qualificazione ai quarti dipende soprattutto dall’Olympiakos, e infatti i greci comandano il girone con 11 punti contro i 10 di Monza, ma questa sera sono impegnati contro un Fenerbahçe che potrebbe ancora sperare nella qualificazione al playoff come migliore terza. I turchi hanno 5 punti, ma vincendo contro l’Olympiakos aiuterebbero Monza: basterebbe anche un successo al tie break se il Vero Volley dovesse fare il suo dovere (dunque 3-0 o 3-1).

Chiaramente rischiano di pesare molto i due set persi a Giesen all’inizio di dicembre, ma d’altro canto il successo contro l’Olympiakos che Monza aveva ottenuto all’esordio può essere determinante in senso contrario; quello che sarà importante è che i brianzoli giochino la loro partita senza pensare all’altro campo, alla fine della serata si tireranno le somme sulla classifica del girone B e, male che vada, Monza potrà comunque festeggiare la qualificazione al playoff che, per come si è messa la stagione, è grasso che cola e potrebbe poi portare ai quarti, per un cammino in Champions League votato al riscatto rispetto a quanto accade in SuperLega.