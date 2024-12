DIRETTA GIESEN MONZA: OCCASIONE D’ORO PER IL VERO VOLLEY

Torna l’appuntamento con la Champions League di volley maschile con la diretta Giesen Monza, che ci farà compagnia dalla Volksbank Arena di Hildesheim alle ore 18.30 di questa sera, martedì 3 dicembre 2024. La situazione è davvero ideale per la Mint Vero Volley Monza, che finora ha vinto due partite su due ed è da sola al comando della classifica del girone B, con una grande occasione per calare il tris e provare ad andare davvero in fuga grazie alla diretta Giesen Monza.

Infatti dall’altra parte della rete ci saranno i tedeschi Helios Grizzlys Giesen, che invece sono all’ultimo posto con due sconfitte su altrettante partite disputate, quindi l’ottimo Vero Volley che finora abbiamo ammirato in Champions League ha sicuramente le carte in regola per tentare il colpaccio anche in terra di Germania, per avvicinare ancora di più il grande obiettivo del primo posto. Questo è il nostro auspicio, ma naturalmente andrà confermato nella diretta Giesen Monza…

GIESEN MONZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Tifosi e appassionati ormai lo sanno bene, ma ricordiamo che per seguire il Vero Volley nel suo cammino in Champions League serve un abbonamento a DAZN: infatti la diretta Giesen Monza in tv non sarà garantita nel senso classico del termine, ma il match sarà comunque visibile appunto sulla nota piattaforma che offrirà ai propri abbonati la diretta Giesen Monza in streaming video.

DIRETTA GIESEN MONZA: L’OTTIMO IMPATTO CON LA CHAMPIONS LEAGUE

Abbiamo dunque visto che la diretta Giesen Monza potrebbe fornire un’occasione favorevole ai brianzoli, autori di un capolavoro soprattutto nella seconda giornata del girone, quando sono andati a vincere con un meraviglioso 0-3 sul campo del Fenerbahce, a Istanbul. Con questa vittoria è arrivato il primo posto, dopo l’avvincente debutto casalingo che al primo turno aveva visto Monza imporsi con un 3-2 casalingo contro l’Olympiakos.

Il bottino è di 5 punti in classifica, ma è chiaro che il colpo in terra turca abbia cambiato le prospettive di Monza, che adesso può davvero provare a pensare in grande in questa Champions League, puntando almeno all’approdo ai quarti di finale e quindi fra le migliori otto d’Europa. Tutto questo sembra quasi incredibile pensando alle difficoltà che Monza sta invece affrontando in campionato, dove è clamorosamente penultima. Meglio allora pensare alle gioie della Champions League, cercando il tris nella diretta Giesen Monza…