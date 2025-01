DIRETTA OLYMPIAKOS MONZA: TUTTO DA DEFINIRE!

Grande partita la diretta Olympiakos Monza, alle ore 18:00 di giovedì 16 gennaio si gioca presso l’AK Melina Merkouri di Rentis, nel Pireo, per la quinta giornata del girone B di volley Champions League 2024-2025. Lo scenario all’interno del gruppo è ancora tutto da definire: il Vero Volley Monza comanda la classifica e sostanzialmente per quelli che sono gli incroci del calendario è sicuro di essere almeno al playoff, ma chiaramente essendo la capolista del girone B la squadra spera di andare a prendersi direttamente i quarti di finale, in questo senso può essere determinante la vittoria sull’Olympiakos dello scorso novembre, rimontando da 0-1 a 1-2 per una bellissima prova di forza.

Adesso al Pireo bisogna completare l’opera: il fatto che nell’ultima giornata Monza giochi in casa contro il fanalino di coda Giesen ci dice che riuscire a tenere il primo posto questa sera sarebbe presumibilmente decisivo, ma la vittoria al tie break potrebbe non bastare perché poi i greci potrebbero sempre fare meglio nel quoziente set o punti. E allora, aspettiamo che la diretta Olympiakos Monza ci faccia compagnia per scoprire realmente se il Vero Volley riuscirà a timbrare un obiettivo stagionale che sarebbe molto importante anche per quanto sta accadendo in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE OLYMPIAKOS MONZA

Per la diretta tv di Olympiakos Monza non ci sarà un appuntamento, ma la partita di volley Champions League potrà essere seguita, così come le altre della competizione per quanto riguarda le nostre squadre, sulla piattaforma DAZN: la visione è riservata agli abbonati, che potranno scegliere tra la tradizionale diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – oppure i dispositivi compatibili, per esempio le consolle o anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA OLYMPIAKOS MONZA: VERO VOLLEY A DUE FACCE

Manca sempre meno alla diretta Olympiakos Monza, ma noi dobbiamo anche fare un riassunto di una stagione che per il Vero Volley è assolutamente a due facce. Se in Champions League Monza sta tenendo il passo e anzi ha possibilità concrete di qualificarsi immediatamente ai quarti, in SuperLega la squadra brianzola sta vivendo un vero e proprio dramma sportivo. La scorsa primavera era in finale scudetto, mettendo anche in difficoltà la corazzata Perugia; dopo pochi mesi si trova addirittura ultima in classifica e dunque attualmente retrocessa, sarebbe chiaramente uno scenario fallimentare per una società che ha iniziato un bel percorso di crescita.

Percorso che avrebbe dovuto portare la squadra maschile sui livelli di quella femminile, e che adesso invece rischia di subire una brutta battuta d’arresto: è davvero difficile pensare che una Monza nelle prime otto di Champions League possa finire in Serie A2 in campionato, ma forse questo ci dà anche una buona dimensione di quale sia il livello della nostra SuperLega e il Vero Volley lo ha capito molto bene lo scorso weekend, quando ha perso nettamente in casa contro Modena peggiorando ancor più la sua situazione. Ecco perché la diretta Olympiakos Monza risulta fondamentale su più piani, non ci resta che aspettare l’esito del campo…