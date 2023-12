DIRETTA/ Bologna Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (4 dicembre 2023)

DIRETTA BOLOGNA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ormai ci separano solamente pochi minuti dal via della diretta di Bologna Monza Primavera, ne approfittiamo per presentare la partita analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 di emiliani e lombardi. Il Bologna Primavera sta soffrendo parecchio dopo le prime undici partite giocate, infatti troviamo i giovani rossoblù a quota 5 punti in classifica, frutto di una vittoria, due pareggi e otto sconfitte, con una differenza reti evidentemente negativa (-8), a causa di tredici gol segnati a fronte dei ventuno invece al passivo.

Il Monza Primavera fa un po’ meglio anche se naviga nella seconda metà della classifica: troviamo i brianzoli a quota 10 punti in undici giornate, che sono stati il frutto di due vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, per cui anche la differenza reti dei giovani biancorossi è finora in negativo (-6), perché il Monza in questo campionato conta diciannove gol segnati a fronte dei venticinque invece incassati. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Bologna Monza Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Monza Primavera non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che il principale campionato Under 19 viene fornito da Sportitalia, e questa emittente mette comunque a disposizione tutti i match di ciascun turno in diretta streaming video. Potrete dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alla partita in questione, con due modalità: visitare il sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) oppure rivolgervi al canale Sportitalia Live 24 che è presente solo in streaming.

BOLOGNA MONZA PRIMAVERA: FELSINEI IN CRISI!

Bologna Monza Primavera, che sarà in diretta dal Centro Tecnico Niccolò Galli di Bologna, si gioca alle ore 14.30 di lunedì 4 dicemrbe 2023 ed è valida per la dodicesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. La gara di questo pomeriggio mette di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo un risultato negativo, alle prese con una situazione di classifica tutt’altro che edificante considerando i valori qualitativi delle rose.

Il Bologna è penultimo in classifica con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e otto sconfitte. La formazione rossoblu è reduce da ben quattro sconfitte, l’ultima per 3-2 sul campo del Lecce. Il Monza, invece, occupa il quattordicesimo posto con 10 punti, raccolti grazie a due vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. I biancorossi nell’ultima giornata sono stati sconfitti 3-1 dal Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MONZA PRIMAVERA

Qualche ballottaggio per gli allenatori di Bologna e Monza Primavera, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti. Partiamo dai rossoblu, in campo con il 4-2-3-1: Gasperini, De Luca, Amey, Mercier, Hodzic, Diop, Byar, Tonin, Cesari, Menegazzo, Ebone. Passiamo adesso ai brianzoli, il modulo è il consueto 4-3-1-2: Mazza, Ravelli, Dell’Acqua, Cagia, Capolupo, Berretta, Colombo, Lupinetti, Marras, Antunovic, Fernandes.











