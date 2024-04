Diretta/ Monza Lazio Primavera, streaming video tv: punti d’oro in ballo (21 aprile 2024)

DIRETTA MONZA LAZIO PRIMAVERA, GIORNATE DECISIVE

Due squadre con obiettivi differenti, ma lo stesso disperato bisogno di punti. La diretta Monza Lazio Primavera, in programma domenica 21 aprile alle ore 11:00, vede i biancorossi nelle condizioni di dover vincere per aumentare il distacco dall’ultima in classifica vale a dire il Frosinone, al momento a -2 dal Monza. La Lazio invece mette nel mirino la Roma e il secondo posto, attualmente a -4 ma con una partita in meno. Virtualmente dunque -1 dal posto che garantirebbe l’accesso diretto in semifinale ai playoff, senza dover fare i quarti.

Il Monza ha subito un tracollo nelle ultime settimane con quattro sconfitte nelle ultime cinque, nei match contro Torino, Sassuolo, Genoa e Verona. Per questo ora i brianzoli dovranno fare gli straordinari per non scendere in Primavera 2. La Lazio invece stanno andando a gonfie vele con tre vittorie consecutive contro Sampdoria, Cagliari e Lecce che hanno dato il via alla corsa verso i cugini giallorossi.

MONZA LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Assistere alla diretta Monza Lazio Primavera è molto semplice dato che basterà andare sul canale 60 ovvero Sportitalia, da sempre avente i diritti tv del massimo campionato giovanile italiano. Se non fosse possibile tramite televisione allora la soluzione può essere sia il sito web di Sportitalia sia l’applicazione, entrambe disponibili per tutti i dispositivi mobili.

MONZA LAZIO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora analizziamo le probabili formazioni della diretta di Monza Lazio Primavera. I brianzoli si schiereranno con il modulo 3-5-2 con in porta Mazza, pacchetto arretrato composto da Ravelli, Kassama e Domanico. Agiranno da esterni Marras e Capolupo con Berretta, Lupinetti e Colombo. In attacco spazio a Ferraris e Fernandes.

La Lazio replica con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Magro, quartetto difensivo formato da Russo, Pacia, Esposito e Addo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Yilmaz e Minerva con una trequarti ricca con Daka, McJannet e Helm. Burnete unica punta.

MONZA LAZIO PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se volete scommettere sulla diretta Monza Lazio Primavera, le quote delle giocate sono le seguente: l’1 in favore dei brianzoli è dato a 3.80, la X invece a 3.60 mentre l’esito più probabile rimane il 2 a 1.70.

All’andata si verificò il segno Gol dato che finì 1-1. Entrambe le squadre segnano è quotato 1.62 mentre l’1-1 esatto vale 6.50.

