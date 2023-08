DIRETTA MONZA MILAN PRIMAVERA/ Video streaming tv: c’è un solo precedente (26 agosto 2023)

DIRETTA MONZA MILAN PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

La diretta di Monza Milan Primavera ci farà compagnia tra poco: il derby si gioca finalmente anche a livello Under 19, e in questa categoria c’è un solo precedente tra queste due squadre. Risale al secondo turno della Coppa Italia 2020-2021: si giocava a Monzello, porte chiuse a causa della pandemia di Coronavirus. La partita era stata molto interessante: nel primo tempo erano arrivati i due gol, quello del Monza con Edoardo Colferai e quello del Milan con Marco Frigerio. Poi non si era più segnato: trattandosi di gara secca, si era andati ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore per stabilire la squadra qualificata.

L’errore decisivo lo aveva timbrato Luca Lombardi: per il Milan avevano segnato Nikolaos Michelis, Enrico Di Gesù, Kevin Bright, Youns El Hilali e Riccardo Tonini, al Monza non erano bastate le realizzazioni di Nicolò Gambino, Filippo Calabrò, Vittorio Saul Pucci e Stefano Rubbi. Rossoneri dunque qualificati, brianzoli eliminati; oggi per la prima volta le due squadre si affrontano nel campionato Primavera 1, e ovviamente sarà molto interessante scoprire quello che succederà sul terreno di gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Milan Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Monza Milan Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

DERBY LOMBARDO

Monza Milan, in diretta sabato 26 agosto 2023 alle ore 16.30 presso il Centro Sportivo Luigi Berlusconi di Monza sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. Prima volta dei brianzoli che si affacciano alla realtà del campionato Primavera 1 dopo aver ottenuto la promozione dalla serie inferiore nella scorsa stagione, grazie alla vittoria nei play off del campionato Primavera 2.

Sarà subito aria di derby contro un Milan che l’anno scorso è riuscito semplicemente a galleggiare a metà classifica, a dispetto di un eccellente cammino in UEFA Youth League dove i rossoneri si sono spinti fino alle semifinali, dove sono stati sconfitti dall’Hajduk Spalato. Le due formazioni si ritrovano di fronte dopo 3 anni, ultimo precedente in Coppa Italia Primavera in cui il Milan riuscì a piegare il Monza solamente dopo i calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Monza Milan Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Luigi Berlusconi di Monza. Per il Monza, Alessandro Lupi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bifulco, Bagnaschi, Zoppi, De Crescenzo, Caccia, Fossati, Nenè, Giubrone, Tosku, Troise, Lamorte. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nava; Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Victor , Foglio, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Traorè.

MONZA MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.

