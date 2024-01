DIRETTA/ Monza Modena (risultato 0-2) streaming video Rai: Federici show! (oggi 14 gennaio 2024)

DIRETTA MONZA MODENA (RISULTATO LIVE 0-2): FINE SECONDO SET

Al termine del secondo set nella diretta di volley tra Monza e Modena, il risultato è 0-2 a favore di Modena. La squadra sembra aver ottenuto un vantaggio significativo grazie agli attacchi e alle schiacciate impressionanti di Federici. Il rendimento di Federici potrebbe aver contribuito in modo significativo al successo di Modena in questo set, dimostrando una prestazione di grande qualità nel gioco offensivo. La squadra di Modena, con il vantaggio di due set, ha ora una posizione di comando nella partita.

Il terzo set potrebbe essere cruciale per la partita, e Monza dovrà cercare di reagire per cambiare il corso dell’incontro. D’altro canto, Modena cercherà di consolidare il proprio vantaggio per chiudere la partita con una vittoria. La partita si sta dimostrando avvincente, e sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi set. (ag. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MODENA MONZA (RISULTATO LIVE 0-1): FINE PRIMO SET

Nel primo set della diretta di volley tra Monza e Modena, il risultato attuale è di 0-1 a favore di Modena. La squadra ospite ha dimostrato una prestazione difensiva solida, con particolare rilievo per l’apporto del centrale Gollini. La sua presenza in campo ha contribuito a garantire una difesa efficace e a consentire a Modena di ottenere il vantaggio nel primo set.

Il risultato del primo set può influenzare l’andamento complessivo della partita e sarà interessante vedere come entrambe le squadre risponderanno nelle fasi successive. La solidità difensiva di Modena potrebbe essere un elemento chiave per il loro successo, mentre Monza cercherà di trovare modi per superare la difesa avversaria e cambiare l’inerzia della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA MODENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci pronti a seguire la diretta di Monza Modena, che chiuderà per la Mint Vero Volley Monza una settimana molto intensa. L’ultima giornata di campionato aveva portato una sconfitta per 3-0 nella difficile trasferta in casa di Perugia, che Petar Visic aveva commentato così per il sito della società brianzola: “È stata una partita difficile dove abbiamo avuto la possibilità in diverse occasioni di rimanere in corsa nei set, ma alla fine dei parziali ci siamo fatti sfuggire l’opportunità e abbiamo perso 3 a 0. Penso che la squadra abbia giocato bene con una buona energia.

Adesso dobbiamo dimenticare questa giornata e concentrarci al massimo per il prossimo match che sarà in Bulgaria tra soli due giorni”. Per la Challenge Cup infatti c’è stato il match contro il Levski Sofia, una bella vittoria esterna per 0-3 che il coach Max Eccheli aveva commentato così: “Sofia è una squadra giovane, con tanti buoni giocatori. Per noi era difficile, ma abbiamo offerto un’ottima prova pur con qualche assenza. La qualificazione non è ancora ottenuta, settimana prossima a Monza dovremo fare un’altra grande partita”. Adesso però basta parole, a parlare dovrà essere il campo e allora cediamo la parola alla diretta di Monza Modena! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Modena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Monza Modena, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MONZA MODENA

MONZA MODENA: SPAREGGIO PER I PLAYOFF!

Monza Modena, diretta dagli arbitri Massimiliano Giardini e Mauro Carlo Goitre presso la OpiquadArena naturalmente di Monza, si gioca alle ore 17.45 di questo pomeriggio, domenica 14 gennaio 2024; sarà senza dubbio una partita di cartello per la quattordicesima giornata del campionato di Superlega di volley maschile, cioè il terzo turno del girone di ritorno. La diretta di Monza Milano si annuncia importante per la lotta playoff perché dopo oltre metà del cammino della stagione regolare lombardi ed emiliani sono separati solamente da tre lunghezze e quindi possiamo considerarle come due formazioni di livello molto simile.

Per la precisione, la Mint Vero Volley Monza ha finora 20 punti in classifica con sette vittorie e sei sconfitte nelle precedenti tredici giornate della Superlega in corso, a pari merito con Verona al sesto posto, mentre la Valsa Group Modena è ottava a quota 17, anche se pure gli emiliani hanno sette vittorie e sei sconfitte e puntano a chiudere meglio rispetto all’attuale ottavo posto, che francamente sarebbe proprio il minimo sindacale. La posta in palio quindi è alta, speriamo anche lo spettacolo: che cosa ci dirà quindi la diretta di Monza Modena?

DIRETTA MONZA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monza Modena, possiamo quindi descrivere una sorta di match per la griglia dei playoff, anche perché ormai ci stiamo avvicinando al grande obiettivo. Monza come abbiamo accennato ha 20 punti, questo anche perché non va praticamente mai al tie-break: una sola partita dei brianzoli è finita al quinto set e Monza l’ha vinta; Modena invece è una vera specialista delle partite che diventano maratone, è andata per quattro volte al quinto set e ha sempre vinto, una qualità preziosa ma logicamente qualche punto in più è stato lasciato per strada.

In generale, potremmo dire che Monza sta viaggiando ai ritmi che si potevano prevedere per la società brianzola, che è molto vicina alla quinta posizione dei cugini di Milano. Obiettivamente invece qualcosa in più era lecito attendersi da Modena, una piazza mitica della pallavolo italiana ed internazionale, per la quale un ottavo posto va decisamente stretto. Servirebbe quindi una vittoria per firmare il sorpasso in classifica e iniziare un tentativo di recupero; Monza invece potrebbe scavare un solco che comincerebbe ad essere pesante, chi riuscirà a raggiungere il proprio obiettivo nella diretta di Monza Modena?











