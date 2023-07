Diretta/ Monza Nuova Camunia (risultato 1-0) streaming video tv: Birindelli sblocca! (15 luglio 2023)

DIRETTA MONZA NUOVA CAMUNIA (RISULTATO LIVE 1-0): APRE BIRINDELLI!

E’ cominciata la nuova stagione del Monza e l’amichevole con la Nuova Camunia rappresenta uno dei primi test per verificare l’andamento della preparazione. Mister Palladino schiera Di Gregorio, Pablo Marì, Izzo, Carboni A.; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Carlos Augusto; Caprari, Colpani e Petagna. Dall’altra parte abbiamo Brichetti, Citroni, Zampatti, De Giosa, Turcone, Bonomelli D., Gatti, Demurtas, Gelmini, Boldini, Toselli. A sbloccare il risultato ci pensa Birindelli, che mette la sua firma sul primo centro stagionale dei biancorossi. Un gol di buon auspicio avendo realizzato l’ex Pisa la prima rete della prima annata in Serie A. Monza dunque in vantaggio nel match amichevole contro la Nuova Camunia. Ottima partenza per i Palladino boys. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA MONZA NUOVA CAMUNIA: IL DEBUTTO SENZA BERLUSCONI

Monza Nuova Camunia, in diretta sabato 15 luglio 2023 alle ore 17.00 presso il Campo Sportivo Comunale di Temù sarà una sfida amichevole, la prima della formazione brianzola dopo la brillante salvezza ottenuta nel primo campionato di Serie A della sua storia. Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha commentato i primi giorni di lavoro nel ritiro e ha discusso degli ultimi nuovi acquisti del club brianzolo. Ha espresso la sua richiesta ai giocatori di mostrare fame, sacrificio e impegno nel lavoro. Palladino ha elogiato i giocatori per aver seguito il programma di allenamento lasciato dai grandi professionisti che sono.

Palladino ha anche condiviso le sue aspettative per la nuova stagione: “Dovrò sicuramente introdurre delle novità. Il mio lavoro mi obbliga a evolvermi. Ci aspetta una stagione difficile“. Ha poi fornito una valutazione dei nuovi acquisti: “Cittadini è un giovane giocatore, un centrocampista sinistro, e è una persona molto equilibrata. Gagliardini ha fame di riscatto e avevamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Valentin Carboni è un talento che deve ancora essere sviluppato, ma ho grandi aspettative su di lui, così come su Vignato. Sono i trequartisti del futuro“.

MONZA NUOVA CAMUNIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Nuova Camunia non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club giallorosso, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo primo test sostenuto dagli uomini di Raffaele Palladino.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NUOVA CAMUNIA

Le probabili formazioni della diretta Monza Nuova Camunia, match che andrà in scena al Campo Sportivo Comunale di Temù. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Colpani, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. Da valutare la formazione del Nuova Camunia, dilettanti locali della zona di Pontedilegno che saranno i primi avversari una serie di 4 amichevoli a Temù per i brianzoli.

