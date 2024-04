Diretta/ Monza Perugia (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo, via! (finale gara-4, 28 aprile 2024)

DIRETTA MONZA PERUGIA (RISULTATO 0-0): IN CAMPO PER GARA-4!

Finalmente adesso è davvero il momento di dare il via alla diretta di Monza Perugia, gara-4 della finale scudetto. Sappiamo che è il primo match-point tricolore per gli ospiti umbri, che vorrebbero cucicisi al petto al più presto il loro secondo scudetto anche per sfatare il peso dei numeri sfavorevoli in finale per la società. Questa infatti è la settima volta che Perugia arriva a giocarsi il titolo italiano, ma nelle precedenti sei ha trionfato solamente nel 2018, motivo in più per provare a chiudere i giochi già oggi e non trascinarsi fino alla bella, che sarebbe davanti al pubblico amico ma potrebbe evocare i fantasmi delle tante delusioni.

Diretta/ Scandicci Conegliano (risultato finale 1-3): Pantere, 7° Scudetto! (finale gara-4, 27 aprile 2024)

Gara-5 è invece evidentemente l’obiettivo di Monza, che sogna il primo scudetto della propria storia, che sarebbe anche il primo tricolore per il Consorzio Vero Volley: era magari lecito attenderlo dalle ragazze, che sono in finale di Champions League, ma almeno per quest’anno ci stanno andando più vicini gli uomini, i quali tuttavia adesso non hanno più alcun margine d’errore. Una gara-4 di finale scudetto non ha bisogno di ulteriori presentazioni, quindi adesso cediamo senza indugio la parola all’attesissima diretta di Monza Perugia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Perugia Monza (risultato finale 3-1): la Sir Safety vince gara-3 (finale volley, 25 aprile 2024)

DIRETTA MONZA PERUGIA, ECCO COME VEDERE GARA-4 DELLA FINALE SCUDETTO IN STREAMING VIDEO TV

Sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni alla OpiquadArena, ma è altrettanto certo che molte più persone vorranno seguire questa gara-4 della finale scudetto di pallavolo, ecco allora che i punti di riferimento sono i consueti per tifosi e appassionati: la diretta tv di Monza Perugia sarà naturalmente come sempre in chiaro per tutti su Rai Sport HD, che trasmette in esclusiva la Superlega di volley maschile, compresa la diretta streaming video di Monza Perugia tramite sito o app di RaiPlay. Inoltre è possibile la visione in streaming anche su VBTV, in questo caso è tuttavia necessario avere sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI MONZA PERUGIA

Diretta/ Conegliano Scandicci streaming (risultato finale 3-1): toscane ok! (volley, oggi 24 aprile 2024)

MONZA PERUGIA, I COMMENTI DEI PROTAGONISTI

Mentre ci avviciniamo sempre più alla diretta di Monza Perugia, in vista di gara-4 può essere prezioso rileggere i commenti di due protagonisti al termine della terza partita della finale scudetto, vinta giovedì per 3-1 da Perugia. Uno dei giocatori determinanti per il successo della Sir Susa Vim Perugia) è stato naturalmente Wilfredo Leon, autore tra l’altro di due ace nel finale del quarto set: “Bellissima partita della squadra. Sono contento ed orgoglioso per come abbiamo giocato oggi (giovedì, ndR), soprattutto nei primi due set. Volevamo dimostrare che volevamo fortemente questa vittoria. Bellissimo anche giocare davanti a cinquemila persone, adesso cercheremo di fare meglio domenica (oggi, ndR) a Monza”.

Desiderio di rivincita invece nelle parole di Gabriele Di Martino, che ha parlato di una MINT Vero Volley Monza “un po’ in difficoltà” a causa della battuta di Perugia, “ma nel terzo set abbiamo ritrovato le nostre certezze in campo, vincendo il parziale. Possiamo sicuramente fare meglio, sappiamo che ci aspetta una Gara-4 impegnativa, ma avremo tutto il sostegno del nostro pubblico”. Manca sempre di meno al momento di scendere in campo alla Opiquad Arena… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA PERUGIA, FINALE GARA-4: RIECCOCI IN LOMBARDIA!

Sarà l’ultimo capitolo oppure il verdetto sarà rimandato ancora? Lo scopriremo con la diretta di Monza Perugia: oggi, domenica 28 aprile 2024, si giocherà con inizio alle ore 18.00 alla OpiquadArena di Monza la partita valida come gara-4 della finale scudetto della Superlega 2023-2024 del volley maschile. Il match-point scudetto è nelle mani degli ospiti della Sir Susa Vim Perugia, che conducono per 2-1 nella serie dopo il successo di giovedì in gara-3 davanti al pubblico amico. Gli umbri sperano che sia stata l’ultima volta in casa per questa stagione, perché vorrebbe dire tricolore già oggi.

Il fattore campo tuttavia è stato sempre rispettato finora in questa finale scudetto e allora la Mint Vero Volley Monza spera di salutare il proprio pubblico con l’ennesima impresa di una stagione già straordinaria per i brianzoli, che porterebbe la serie decisiva per il titolo di campioni d’Italia naturalmente a gara-5, la bella che si disputerebbe il 1° maggio naturalmente a Perugia. Giunti a questo punto, la posta in palio è evidentemente altissima sia per chi vuole festeggiare lo scudetto sia per chi proverà a rimandare il verdetto: cosa ci dirà la diretta di Monza Perugia?

DIRETTA MONZA PERUGIA: MATCH-POINT UMBRO, SPERANZE BRIANZOLE

In questa finale si affrontano la seconda e la quinta testa di serie: la diretta di Monza Perugia sarà quindi il quarto atto di una serie che era difficile da prevedere, anche se lombardi e umbri erano già stati finalisti di Coppa Italia. Onore quindi innanzitutto alla Mint Vero Volley Monza, che in questa stagione è riuscita ad andare più di una volta oltre quelli che avrebbero potuto essere i propri limiti, ma dobbiamo dire che le prime tre partite hanno confermato la Sir Susa Vim Perugia nei panni della favorita, che non a caso potrebbe conquistare già oggi lo scudetto.

Certo, la superiorità umbra è stata netta soprattutto a Perugia, come abbiamo visto anche giovedì sera, mentre domenica scorsa a Monza i padroni di casa colsero una splendida vittoria dopo una battaglia durata cinque set. Il fattore campo sta incidendo, la Sir Susa Vim sa che nella peggiore delle ipotesi avrà comunque la ‘bella’ casalinga ma naturalmente sarebbe meglio chiudere i conti già stasera, senza doversi giocare tutto in una sola sfida. Il tema della diretta di Monza Perugia sarà quindi quello già delineato nelle precedenti partite della finale scudetto: gli umbri hanno qualcosa in più tecnicamente, ma i lombardi hanno già più volte dimostrato che l’impossibile per loro non esiste…











© RIPRODUZIONE RISERVATA