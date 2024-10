DIRETTA MONZA PIACENZA: CHI FA IL BIS DI VITTORIE?

Anticipo intrigante alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 5 ottobre 2024, grazie alla diretta Monza Piacenza dalla OpiquadArena del capoluogo brianzolo, che sarà sede della partita valida per la seconda giornata della nuova Superlega di volley maschile 2024-2025. Si sfidano due formazioni di ottimo livello e che hanno iniziato i rispettivi cammini nella nuova stagione con una vittoria nello scorso turno, quindi (con tutte le cautele del caso) potremmo già definire la diretta Monza Piacenza come uno scontro al vertice.

Per la precisione, la Mint Vero Volley Monza è al debutto casalingo stagionale dopo la combattuta vittoria per 2-3 ottenuta sul campo di Grottazzolina domenica scorsa, mentre la Gas Sales Bluenergy Piacenza arriva dalla bella vittoria per 3-1 nel derby emiliano contro Modena e quindi ha un punto in più rispetto ai lombardi. Possiamo però dire che entrambe le compagini sono alla ricerca di una conferma al loro buon inizio di campionato e allora siamo curiosi di scoprire chi potrà esultare al termine della diretta Monza Piacenza…

MONZA PIACENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Molti tifosi locali vorranno assistere dal vivo al debutto casalingo nella nuova Superlega della loro squadra del cuore, ma naturalmente è preziosa anche la possibilità della diretta tv Monza Piacenza, che sarà come sempre offerta da Rai Sport HD (canale numero 58) in chiaro per tutti, oppure tramite sito o app di Rai Play per quanto riguarda la diretta streaming video Monza Piacenza.

DIRETTA MONZA PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente non si possono ancora fare molte considerazioni verso la diretta Monza Piacenza, sappiamo però che si tratta di due società ambiziose e la prima giornata ha già portato un’iniezione di fiducia. Per Monza naturalmente l’anno scorso c’è stato lo straordinario exploit della finale scudetto raggiunta partendo dal quinto posto al termine della stagione regolare. Dire che si punta allo stesso obiettivo non sarà semplice, ma certamente ci si deve confermare ad ottimi livelli e poi si vedrà cosa succederà nella post-season…

Per quanto riguarda invece Piacenza, la scorsa stagione aveva portato impegni su davvero molti fronti, con risultati globalmente ottimi confermati dal terzo posto in stagione regolare e dai quarti di finale di Champions League, anche se magari nel finale è mancato il guizzo di spicco come quello che ha portato Monza a cullare addirittura il sogno tricolore. Questo comunque basta a capire che la partita si prospetta intrigante, cosa ci dirà la diretta Monza Piacenza?