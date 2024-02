DIRETTA JASTRZEBSKI PIACENZA/ Video streaming tv: parla Andrea Anastasi (Champions League, 28 febbraio 2024)

DIRETTA JASTRZEBSKI PIACENZA: PARLA ANASTASI

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Jastrzebski Piacenza, ci sembra doveroso fare un passo indietro di una settimana per rileggere il commento di coach Andrea Anastasi al termine della partita vinta per 3-2 dai suoi ragazzi di Piacenza nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro i polacchi: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e dopo un primo set giocato con troppa tensione ci siamo liberati da alcune paure e la squadra ha giocato a tratti una ottima pallavolo”.

In partite di questo genere l’aspetto tecnico e quello mentale sono inseparabili e coach Anastasi lo aveva sottolineato in modo molto chiaro: “Quello che mi è piaciuto è stato il grande carattere messo in campo dai ragazzi, in alcuni momenti non siamo stati bravi ma tutti sono stati lì con la testa e abbiamo recuperato”. Infine, l’ultimo pensiero era già stato rivolto alla partita di ritorno, che Anastasi si aspetta difficile, ma con fiducia: “Ora ci attende una difficile partita in Polonia, siamo pronti”. Fra pochissimo sarà il momento di dimostrarlo in campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JASTRZEBSKI PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Jastrzebski Piacenza non sarà garantita, tuttavia la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Jastrzebski Piacenza, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

TRASFERTA DECISIVA

Jastrzebski Piacenza, diretta dagli arbitri Marie Catherine Boulanger e Juraj Mokry, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 28 febbraio 2024, per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2023-2024 presso la Hala Widowiskowo – Sportowa di Jastrzebie Zdroj, in Polonia. Sarà un appuntamento molto delicato per la Gas Sales Daiko Piacenza, che infatti arriva alla diretta di Jastrzebski Piacenza con un piccolo ma non decisivo vantaggio, maturato vincendo per 3-2 la partita d’andata disputata settimana scorsa naturalmente nella città emiliana.

Diciamo allora subito che per la qualificazione sarà necessaria un’altra vittoria con qualsiasi punteggio, oppure anche una sconfitta per 3-2 a patto di vincere poi il Golden Set che sarebbe a quel punto inevitabile, mentre una vittoria da parte dei padroni di casa dello Jastrzebski Węgiel sancirebbe ovviamente l’eliminazione per Piacenza. Si annuncia una sfida incerta ed equilibrata, in base a quanto abbiamo visto all’andata, anche se naturalmente stavolta gli emiliani dovranno far fronte anche al fattore campo sfavorevole. In ogni caso ci attende una serata di grande pallavolo, che cosa ci dirà la diretta di Jastrzebski Piacenza?

DIRETTA JASTRZEBSKI PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Jastrzebski Piacenza, abbiamo già spiegato che si tratterà di un match davvero incerto, degno di un quarto di finale di Champions League: c’è in palio l’accesso fra le prime quattro squadre d’Europa, che sarebbe un traguardo già eccellente per Piacenza, che rispetto alle altre due rappresentanti italiane poteva forse essere considerata un gradino sotto a inizio stagione. Il cammino comunque finora è stato eccellente: vittoria nel girone per qualificarsi immediatamente ai quarti e successo nel match d’andata, ora bisogna completare l’opera.

Il livello è d’altronde alto, dobbiamo ricordare che la diretta di Jastrzebski Piacenza è il ritorno dell’unico quarto di finale che mette di fronte due vincitrici di girone, quindi sarà una missione complicata per gli emiliani, ma non impossibile. Servirà l’atteggiamento giusto, magari quello che ha permesso di vincere 30-28 il secondo set nella partita d’andata, preparandosi a una battaglia che potrebbe durare addirittura anche sei set, qualora fosse necessario il ricorso al Golden Set. Ne vedremo delle belle…











