Diretta Monza Real Vicenza/ Video streaming tv: la breve storia della società veneta (19 luglio 2023)

DIRETTA MONZA REAL VICENZA: GLI AVVERSARI DEI BRIANZOLI

Mentre aspettiamo che la diretta di Monza Real Vicenza prenda il via, andiamo a ripercorrere la storia della squadra veneta che per qualche stagione ha sognato di battagliare ad armi pari e magari anche replicare quanto fatto dal più famoso Vicenza. La società è stata fondata nel 2010, sotto la denominazione ufficiale di Real Vicenza Villaggio del Sole Società Sportiva Dilettantistica: era quella la fusione tra due diverse società, che ha portato il nuovo club a iscriversi al campionato di Eccellenza. Subito un terzo posto, poi il secondo con tanto di promozione avvenuta attraverso i playoff: la Serie D ha visto il Real Vicenza giungere quinto, ma ripescato per completare gli organici.

Ecco allora il momento più bello per questa squadra, che in Seconda Divisione ha ottenuto la settima posizione e poi è stato ammesso nella Lega Pro unificata. Altra settima piazza, ma nel 2015 è arrivata la fine del sogno: il Real Vicenza non è più riuscito a iscriversi al campionato e ha scelto di rimanere attiva soltanto con il settore giovanile. Da qualche anno fa da sparring partner ad alcune società per le amichevoli estive, e lo stesso succede oggi con il Monza: vedremo dunque cosa succederà in questa partita di metà luglio… (agg. di Claudio Franceschini)

MONZA REAL VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Real Vicenza, come ogni altra uscita dei brianzoli, verrà trasmessa su Sky Sport e in streaming, tramite pc, smartphone o tablet su Sky Go. Aggiornamenti live, inoltre, saranno visibili su tutti i canali ufficiali del club.

MONZA REAL VICENZA: SECONDA USCITA PER I BRIANZOLI

Monza Real Vicenza, in diretta mercoledì 19 luglio 2023 alle ore 16.30 presso il Campo Sportivo di Temù sarà una sfida amichevole, la seconda per la truppa di mister Raffaele Palladino da quando è iniziato il ritiro pre-campionato a Pontedilegno-Tonale. I brianzoli, dopo aver affrontato i dilettanti del Nuova Camunia (11-0 il risultato finale), sfideranno il Real Vicenza e, in seguito, avranno di fronte altre due sfide.

La chiusura della prima parte di ritiro, infatti, prevede due test contro formazioni di Lega Pro: sabato 22 luglio contro la Giana Erminio e il giorno seguente contro la Vis Pesaro. Un crescendo di qualità, almeno sulla carta, per testare i progressi della sua squadra: questo l’obiettivo del tecnico napoletano, alla seconda stagione sportiva sulla panchina del Monza.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA REAL VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Monza Real Vicenza, match che andrà in scena presso il Campo Sportivo di Temù. Il calciomercato sta infiammando anche l’estate dei biancorossi e, per questo, ci saranno diversi volti nuovi nell’undici di mister Raffaele Palladino. Su tutti l’ex Inter Roberto Gagliardini che guiderà il centrocampo brianzolo insieme a Pessina.

Nel collaudato 3-4-1-2 del tecnico biancorosso spazio poi a Di Gregorio tra i pali con la difesa composta da Pablo Mari, Izzo e Caldirola. Saranno i soliti Birindelli e Carlos Augusto i cursori laterali, anche se quest’ultimo potrebbe cambiare casacca. Reparto offensivo affidato a Colpani, Caprari e Petagna con Ciurria pronto a subentrare così come tutti gli altri componenti della rosa, oggi a disposizione.











