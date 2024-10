DIRETTA ROMA LECCE PRIMAVERA, MATCH ATTESO

Le formazioni sono entrambe reduci da una sconfitta. Per questo la diretta Roma Lecce Primavera potrebbe in qualche modo rappresentare una svolta dopo lo sfortunato weekend precedente per le due squadre giallorosse. La gara sarà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 11:00.

I capitolini come detto hanno perso l’ultima gara contro la Fiorentina per 3-1, interrompendo una striscia quasi perfetta di quattro vittorie e un pareggio di fila. Strepitoso l’inizio della Roma che con 12 gol sono riusciti a battere Cagliari, Cremonese, Bologna e Lazio.

Più altalenante il rendimento dei pugliesi che però hanno mantenuto l’imbattibilità tra la fine di agosto e quella di settembre alternando le due vittorie contro Udinese e Fiorentina con i due pareggi con Empoli in trasferta e Juventus in casa.

DIRETTA ROMA LECCE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

Se è nel vostro interesse guardare la diretta Roma Lecce Primavera ci sono buone notizie: il match sarà trasmesso in chiaro su Sportitalia.

Per quanto riguarda invece la diretta streaming, la sfida sarà visibile sull’app e sito web di Sportitalia su computer, smartphone o tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE PRIMAVERA

Ora è giunto il momento di dare un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Roma Lecce Primavera. I padroni di casa si disporranno in campo con Marin in porta, difeso da Mannini, Nardin, Reale e Litti. Agiranno come mezzali Coletta e Di Nunzio più Romano regista. Davanti Mistiano supportato da Graziani e Marazzotti.

Il Lecce invece predilige l’assetto tattico 4-1-4-1. In porta Rafaila, terzino destro Ubani e a sinistra Addo. Pacia-Pehlivanov la coppia centrale. Gorter sarà il mediano con la folta trequarti formata da Mboko, Winkelmann, Kovac e Delle Monache. Unico centravanti Bertolucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA LECCE PRIMAVERA

Adesso vediamo invece quelle che sono le quote per le scommesse Roma Lecce Primavera. I giallorossi della Capitale sono naturalmente favoriti complice anche la classifica a 1.80 contro i 3.75 del segno X e il successo dei pugliesi a 3.50.

Riusciranno entrambe le squadre a segnare? Secondo i bookmakers sì dato che il Gol è a 1.47 con il No Gol a 2.33. Chiudiamo con Over e Under a soglia 2.5 rispettivamente a 1.50 e 2.35.