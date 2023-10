DIRETTA/ Monza Roma Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (oggi 30 ottobre 2023)

DIRETTA MONZA ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Come possiamo presentare la diretta di Monza Roma Primavera? Ci resta qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di brianzoli e capitolini. Il Monza Primavera ha iniziato discretamente questo campionato da matricola, perché ha raccolto finora 7 punti in altrettante giornate, che sono stati il frutto di una vittoria, ben quattro pareggi e due sconfitte, per una differenza reti che è in campo negativo ma non troppo (-3) per i giovani lombardi, a causa di quattordici gol segnati a fronte dei ben diciassette già incassati.

Diretta/ Monza Udinese (risultato finale 1-1): Lucca risponde al gol di Colpani! (Serie A, 29 ottobre 2023)

Musica migliore per la Roma Primavera, che infatti vanta attualmente 11 punti in classifica, con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte su sette partite giocate finora, con il dato della differenza reti che è esattamente pari a zero, dal momento che i giovani giallorossi in campionato vantano dieci gol segnati ed evidentemente altrettanti al passivo. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: parola al campo, finalmente la diretta di Monza Roma Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Empoli Monza (2-2) gol e highlights: Vallarelli non basta! (Primavera 1, 22 ottobre 2023)

MONZA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Roma Primavera sarà disponibile in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, che pure in questo campionato è la casa della Primavera. È possibile di conseguenza seguire anche la diretta di Monza Roma Primavera in streaming video attraverso il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

UN BEL POSTICIPO

Monza Roma Primavera, in diretta alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, lunedì 30 ottobre 2023, sarà il posticipo che chiuderà il programma della ottava giornata del Campionato Primavera 1 edizione 2023-2024. Gli obiettivi stagionali dovrebbero essere diversi, ma la posta in palio sarà significativa per entrambe le formazioni: uno sguardo alla classifica infatti ci ricorda che si arriva alla diretta di Monza Roma Primavera con 7 punti per i neopromossi brianzoli e 11 per gli ospiti giallorossi, che non stanno volando come l’anno scorso di questi tempi.

DIRETTA/ Empoli Monza Primavera (risultato finale 2-2): Fernandes trova il pari! (22 ottobre 2023)

Il Monza Primavera sembra essersi abbonato al pareggio, infatti quattro delle ultime cinque partite dei giovani brianzoli sono terminate con il segno X, andamento non disprezzabile anche se per uscire da una posizione insidiosa servirebbe qualche vittoria, che manca invece ormai dal 2 settembre scorso. Quanto agli ospiti, la Roma Primavera è reduce dal pareggio nel big-match contro il Milan, i giallorossi sono sempre su buoni livelli ma non sembrano in grado di puntare al vertice per il momento. Servirebbe dunque una svolta, potrebbe arrivare oggi nella diretta di Monza Roma Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Monza Roma Primavera. Per i padroni di casa brianzoli di mister Alessandro Lupi indichiamo un modulo 4-3-1-2 con questi possibili undici titolari: Mazza in porta; davanti a lui, i quattro difensori Zoppi, Cagia, Brugarello e Capolupo; a centrocampo invece potrebbero agire dal primo minuto Colombo, Lupinetti e Dell’Acqua; infine, ecco il trequartista Berretta alle spalle degli attaccanti Antunovic e Ferraris per completare il Monza.

La risposta della Roma Primavera allenata da mister Federico Guidi potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-2-1, nel quale indichiamo i seguenti undici possibili titolari: in porta Marin; davanti a lui la difesa a quattro con D’Alessio, Plaia, Golic e Ienco; a centrocampo per i giallorossi ecco invece il trio formato da Mannini, Vetkal e Graziani; infine, i due trequartisti Costa e Cherubini dovrebbero agire alle spalle del centravanti Misitano nel reparto d’attacco della Roma Primavera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA