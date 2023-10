Video/ Empoli Monza (2-2) gol e highlights: Vallarelli non basta! (Primavera 1, 22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI MONZA PRIMAVERA: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Petroio le squadre Primavera di Empoli e Monza si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Birindelli tentano subito di proporsi in zona offensiva già al 1′ con un colpo di testa impreciso di Corona ma gli ospiti allenati dal tecnico Lupi non si lasciano sorprendere e replicano al 6′ nello stesso modo con Lupinetti e pure al 10′ con un tiro largo di poco di Berretta.

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi riescono a passare in vantaggio intorno al 27′ grazie alla rete messa a segno da Ferraris, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Gaj. Gli azzurri rispondono centrando la traversa al 38′ sull’iniziativa di Nabian. Nel secondo tempo i toscani ripartono alla grande riuscendo appunto a trovare il gol del pareggio al 49′ per merito di Nabian, al termine di un’azione insistita. Nell’ultima parte dell’incontro Vallarelli firma il gol del momentaneo sorpasso al 64′ su assist di Nabian ma Fernandes ripristina definitivamente l’equilibrio con la rete siglata al 71′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Rispoli, proveniente dalla sezione di Locri, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Barsotti, Barsi e Corona da un lato, Kassama dall’altro. Il punto conquistato in questo settimo turno di campionato permette all’Empoli di salire a quota 12 ed al Monza di portarsi a 7 punti nella classifica della Primavera 1.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI MONZA PRIMAVERA: IL TABELLINO

Empoli-Monza Primavera 2 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 27′ RIG. Ferraris(M); 49′ Nabian(E); 64′ Vallarelli(E); 71′ Fernandes(M).

Assist: 64′ Nabian(E).

EMPOLI – Stubljar, Gaj, Bacci, Corona, Ansah, Indragoli, Vallarelli, Nabian, Dragoner, Barsotti. A disp.: Seghetti, Majdanzic, Bocci, Stassin, De Ferdinando, Tosto, Kaczmarski, Mannelli, Fini, El Biache. All.: Birindelli.

MONZA – Mazza, Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti, Ravelli, Berretta, Ferrais, Antunovic, Zoppi, Brugarello, Capolupo. A disp.: Ciardi, Bagnaschi, Marras, Goffi, Kassama, Arpino, Martins, Fernandes, Giubrone, Graziano, Cagia. All.: Alessandro Lupi.

Arbitro: Giuseppe Rispoli (sezione di Locri).

Ammoniti: 37′ Barsotti(E); 78′ Barsi(E); 85′ Kassama(M); 90’+4′ Corona(E).

