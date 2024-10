DIRETTA UDINESE LAZIO PRIMAVERA, LA SVOLTA?

In leggera ripresa entrambe le formazioni, anche se il riscatto è ben lontano. La diretta Udinese Lazio Primavera proverà in qualche modo a fornire un’opportunità di svolta alle due squadre. Si giocherà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 11:00. I bianconeri sono finalmente riusciti ad ottenere i tre punti grazie al 3-1 in casa del Verona. Prima sembrava un incubo per l’Udinese con pensati sconfitte come il 4-0 col Milan, 5-1 contro il Lecce, 6-1 con la Juventus e infine 6-0 contro l’Atalanta.

Aveva iniziato molto bene la Lazio con i successi contro Empoli e Inter, salvo poi calare man man con il pari con l’Atalanta e la sconfitta con la Roma nel derby. Ultimamente però c’è una leggera ripresa con i pareggi con Monza e Genoa.

DOVE VEDERE LA DIRETTA UDINESE LAZIO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E TV

Se siete interessati a vedere la diretta Udinese Lazio Primavera, dovrete fare affidamento a Sportitalia (canale 60 del digitale terreste). Per quanto concerne la diretta Udinese Lazio Primavera in streaming avete due opzioni, sempre targate Sportitalia ovvero il sito web o l’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LAZIO PRIMAVERA

Adesso andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Udinese Lazio Primavera. I padroni di casa si schiereranno con il 3-4-2-1 con Malusa in porta, difesa a tre con Del Pino, Guessand e Palma. Lazzaro e Di Leva esterni con Barbaro e De Crescenzo in mediana. Conti e Pejicic supporteranno Bonin.

La Lazio invece risponderà con l’asseto tattico 3-5-2. Tra i pali Renzetti, retroguardia composta da Ferrari, Gordon e Petra. Agiranno larghi Zazza e Milani con Pinelli e Cristo mezzali più Di Tommaso regista. In attacco Serra e D’Agostini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE LAZIO PRIMAVERA

Per concludere l’analisi della partita, diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Udinese Lazio Primavera. Il segno 1 in favore dei bianconeri è dato a 3.25, il pareggio invece vale tre volte la posta in palio con il 2 a 2.20.

Capitolo reti: l’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è offerto a 2.05 contro l’Under alla stessa soglia a 1.65. Gol e No Gol rispettivamente a 1.90 e 1.80.