Diretta/ Monza Udinese: streaming video e tv. Brianzoli già alle strette (Serie A)

DIRETTA MONZA UDINESE: DUE SQUADRE CHIAMATE A FARE PUNTI PER RIPARTIRE

Monza Udinese, in diretta venerdì 26 agosto 2022 alle ore 18.30 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A. Brianzoli già alle strette in questo avvio di campionato dopo due ko in apertura di stagione contro Torino e Napoli. Nonostante un mercato importante l’impatto del Monza alla prima, storica stagione in Serie A è stata difficile e senza un risultato positivo contro i friulani il futuro del tecnico Stroppa potrebbe essere già in bilico.

L’Udinese è partita perdendo in casa contro il Milan e pareggiando 0-0 in casa contro la Salernitana, match dal coefficiente di difficoltà particolarmente alto a causa dell’espulsione di Perez che ha costretto i friulani a giocare in dieci uomini tutto il secondo tempo. Monza e Udinese tornano ad affrontarsi in campionato dopo ben 33 anni: su 8 incontri totali tra Serie B e Serie C in casa dei brianzoli, 4 i successi per il Monza, 3 pareggi (tra cui lo 0-0 dell’ultimo match datato 28 maggio 1989) e un unico successo friulano per 0-3 nel maggio 1976.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA MONZA UDINESE STREAMING VIDEO TV

La diretta Monza Udinese non sarà tra quelle che per questa 3^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Monza Udinese sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Monza Udinese, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Marlon, Marrone, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, F. Ranocchia, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becao, Masina, Nuytinck, Udogie; Lovric, Makengo, Wallace; Pereyra; Deulofeu, Success.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI MONZA UDINESE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

