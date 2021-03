DIRETTA/ Monza Venezia streaming video DAZN: la storia del big-match (Serie B)

DIRETTA MONZA VENEZIA: TESTA A TESTA

Considerando anche le gare al Penzo, la diretta di Monza Venezia si è giocata per 17 volte. Il bilancio ci racconta di 5 successi dei brianzoli, 7 dei lagunari e 5 pareggi. Il Venezia ha vinto la sua ultima gara a Monza nell’ultimo match giocato al Brianteo nel febbraio del 2015, una gara terminata col risultato finale di 1-2. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Uliano al minuto 17. Guerra fu protagonista di una doppietta che permise agli ospiti di vincere nonostante l’espulsione di Cernuto. Il Monza invece non ha vinto in casa contro questo avversario dal febbraio 2009, una gara terminata col risultato finale di 2-1. Sicuramente sono tante le gare emozionanti vissute al Penzo come il 3-2 del giugno 2013. Per due volte gli ospiti passarono in vantaggio con i gol di Finotto e Gasbarroni raggiunti da una doppietta di Bocalon. La rete decisiva la siglò al 92esimo D’Apollonia. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA MONZA VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA MONZA VENEZIA: SFIDA PROMOZIONE

Monza Venezia, in diretta sabato 20 marzo 2021 alle ore 16.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida da Serie A per due squadre che ormai sono nel pieno della bagarre per ottenere il massimo obiettivo stagionale, al momento attraverso il secondo posto dietro la capolista Empoli. Battendo la Reggiana in casa nel turno infrasettimanale il Monza ha mantenuto il secondo posto in classifica a +1 sul Lecce, ma alle spalle dei brianzoli la concorrenza cresce e battute a vuoto come quella subita dalla squadra di Cristian Brocchi a Reggio Calabria potrebbero costare carissime. Il Venezia è reduce da un altro ko in uno scontro diretto molto importante, 2-3 in casa subito proprio contro il Lecce: i salentini si sono prepotentemente rilanciati verso la massima serie, il Venezia ha invece rallentato ed è ora a -4 dallo stesso Monza secondo. Per i lagunari è dunque proprio questa la partita chiave per rilanciarsi e poter continuare a coltivare il sogno Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VENEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Monza e Venezia presso l’U-Power Stadium. I padroni di casa allenati da Cristian Brocchi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Di Gregorio, Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barilla, Boateng; Mota Carvalho, Diaw. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paolo Zanetti con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Pomini, Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh, Aramu; Esposito, Di Mariano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Monza e Venezia, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.00 volte la posta scommessa.

