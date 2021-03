Diretta Monza Vibo Valentia/ Streaming video Rai: oggi gara 3, quarti play off

DIRETTA MONZA VBO VALENTIA: CHI PASSA ALLE SEMIFINALI?

Monza Vibo Valentia, in diretta dall’Arena di Monza, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 20 marzo 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Siamo a gara tre per i quarti di finale dEI play off della Superlega e il tabellone ci propone di nuovo la diretta tra Monza e Vibo Valentia, scontro che sta davvero infiammando la corsa allo scudetto. Dopo aver ceduto nel primo match ai brianzoli col risultato di di 3-1, solo una settimana fa la squadra calabrese di Baldovin, in una gara 2 da incorniciare, ha risposto per le rime, annichilendo gli avversari e riaprendo la serie per 1-1. E ora la Tonno Callipo vuole giocarsi il tutto per tutto nella prova in trasferta di questa sera, che mette dunque in palio il pass per le semifinali dei play off della Serie A1. Ci attende un match davvero infuocato tra Monza e Vibo Valentia, il cui esito davvero non è affatto scontato.

DIRETTA/ Trento Perugia (risultato finale 3-0) video streaming tv: Itas a valanga

DIRETTA MONZA VIBO VALENTIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Vibo Valentia sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Zenit Kazan Zaksa (risultato finale 2-3): clamorosa rimonta dei polacchi!

DIRETTA MONZA VIBO VALENTIA: IL CONTESTO E LA SERIE

Impazienti di dare il via alla diretta tra Monza e Vibo Valentia, gara 3 per i quarti di finale dei play off della serie A1, pur ci pare indispensabile andare a ricordare come si sta svolgendo la serie, che pure mette in palio un solo biglietto per le semifinali dello scudetto. Come abbiamo accennato prima, nel primo scontro tra le due, erano stati i brianzoli ad avere la meglio tra le mura di gara, segnando un ottimo 3-1. In gara 1 la formazione di Eccheli si è rivelata superiore in un po’ tutti i fondamentali al termine di una partita tutto cuore: dopo aver vinto i primi due set, trascinati da Lanza e Lagumdzija, i brianzoli hanno ceduto solo al secondo set, quando la Tonno Callipo è riuscita a rialzare la testa grazie a Rossard e Defalc. Nel terzo set, ripresa la consueta freddezza la Vero volley non si è fatta più mettere in scacco e ha chiudo la faccenda in fretta. Copione completamente differente in terra calabrese per gara 2: al Pala Maiata a dominare è stata proprio Vibo Valentia, che pur dovendo spesso superare il classico punteggio a 25, pure ha chiuso l’incontro con netto 3-0. Monza, pur mai doma, davvero nulla ha potuto contro i calabresi che trascinati dall’MVP Aboubacar e da Defalco, hanno dato davvero spettacolo in campo. E ora che ci attenderà per gara 3? Per scoprirlo dovremo solo dare la parola al campo!

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Novara Conegliano (risultato finale 0-3): trionfo dell'Imoco!

© RIPRODUZIONE RISERVATA