Diretta MoraBanc Virtus Bologna/ Streaming video tv: V nere devastanti (Eurocup)

MoraBanc Virtus Bologna si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 20 novembre, presso il Poliesportiu d’Andorra: per l’ottava giornata del gruppo A di basket Eurocup 2019-2020 la tensione si allenta per la Segafredo che, grazie alla vittoria sul parquet del Maccabi Rishon, ha già centrato la qualificazione al prossimo turno e nelle ultime tre gare del girone proverà a conservare il primo posto in classifica, che passerà anche e soprattutto dalla sfida al Promitheas. Per quanto riguarda il MoraBanc, al momento la formazione di Andorra sarebbe qualificata: con 4 vittorie e 3 sconfitte è entrata nel turno con ben tre partite di vantaggio sulle ultime due (ratiopharm Ulm e Maccabi Rishon) e due vittorie consecutive, tra cui quella contro il competitivo Monaco. La cosa più interessante da valutare, nella diretta di MoraBanc Virtus Bologna, riguarda le rotazioni di Sasha Djordjevic che, centrato l’obiettivo più importante, potrebbe decidere di dare un po’ di riposo ai suoi titolarissimi e allo stesso tempo provare a mettere in ritmo chi sta giocando meno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di MoraBanc Virtus Bologna non verrà trasmessa in diretta tv sui canali del nostro Paese; dunque l’unica alternativa per seguire questa partita è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce le gare di Eurocup (e non solo) in diretta streaming video: dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA MORABANC VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

MoraBanc Virtus Bologna potrebbe rappresentare per la Segafredo la vittoria numero 16 in questa stagione: siamo alla diciassettesima partita tra Serie A1 ed Eurocup, e dunque è fin troppo evidente quanto la squadra emiliana sia dominante. In campionato ci sono già tre gare di distanza (avendone giocata una in più) rispetto alle due inseguitrici; la vittoria di domenica ha inoltre confermato che Bologna non solo sa creare grandi parziali all’inizio delle sfide, ma è anche capace di ingaggiare battaglia in partite punto a punto e nate male. L’imbattibilità nel torneo è stata confermata grazie alla rimonta dell’Allianz Dome contro Trieste, arrivando all’overtime e poi piazzando l’allungo vincente; un modo fantastico per presentarsi ad un’altra serata internazionale nella quale Djordjevic punta ad allungare la striscia vincente, nella consapevolezza che ogni successo, anche il meno importante, può aiutare a formare autostima e fiducia in seno al roster.



