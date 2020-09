Diretta Motocross/ Gp Città di Mantova 2020 streaming video tv: Cairoli spera ancora

Il GP Città di Mantova 2020 per la Motocross scatta mercoledì 30 settembre: altra tappa infrasettimanale di un appassionante Mondiale MXGP che come sempre vivrà di due corse. Gara-1 verrà disputata infatti alle ore 13:15, mentre alle ore 16:10 avremo gara-2; si torna a gareggiare su questo circuito a distanza di tre giorni dal Gran Premio di Lombardia che era sempre qui, ma il campionato è protagonista nel nostro Paese da quasi un mese e ci tornerà per la sua conclusione di novembre. Ci si gioca il titolo iridato, con Tim Gajser che è riuscito a sorpassare Tony Cairoli e sente vicina la meta: lo sloveno della KTM comanda ora con 5 punti di vantaggio sul siciliano che era riuscito a portarsi in testa ma potrebbe ora aver vanificato tutto. Staremo a vedere, perché di sicuro i conti sono ancora del tutto aperti: aspettiamo la diretta del Gp Città di Mantova 2020 di Motocross iniziando a tracciare qualche interessante dato rispetto al turno infrasettimanale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

Segnaliamo che la diretta tv del Gp Città di Mantova 2020 Motocross non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto che eventualmente riguarderebbero Rai Sport; non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’evento, ma potrete comunque rivolgervi al sito ufficiale www.mxgp.com per le informazioni utili, e avere accesso al live timing per gara-1 e gara-2 di questo evento.

DIRETTA MOTOCROSS GP CITTA’ DI MANTOVA 2020

Nel Gp Città di Mantova 2020 va a caccia di riscatto Tony Cairoli: il campione di Motocross è rimasto frustrato dal pessimo quindicesimo posto nella gara-2 di domenica, che ha appunto portato Gajser a scavalcarlo in classifica. E’ tutto ancora in bilico: virtualmente anche Jorge Prado, che occupa la quarta posizione e si è dimostrato brillante nelle ultime uscite, avrebbe la possibilità di portarsi subito al comando della graduatoria pur se gli altri centauri dovrebbero avere a quel punto risultati prossimi allo zero. Invece, rappresenta una minaccia ben più concreta Jeremy Seewer: lo svizzero ha 300 punti e si trova a 11 lunghezze da Cairoli. Fuori dai giochi Jeffrey Herlings, che ha pagato l’infortunio che gli ha fatto saltare le ultime tappe: un peccato per lo spettacolo e ovviamente per lui, perché al momento del ko si trovava in testa ed era il chiaro favorito per vincere un altro titolo. Invece in questo modo le speranze di Cairoli sono aumentate: vedremo dunque quello che succederà, tra poco si corre e non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà…

