Diretta Motogp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Spagna 2021)

DIRETTA MOTOGP, OGGI SI CORRE IL GP SPAGNA 2021!

La diretta MotoGp oggi, domenica 2 maggio, con il Gran Premio di Spagna 2021 sul circuito di Jerez de la Frontera ci proporrà il quarto appuntamento del Motomondiale 2021, che sta dunque entrando sempre più nel vivo e oggi vive una delle sue tappe più tradizionali, la prima delle ben quattro in programma in Spagna, quella con la maggiore tradizione e non a caso nobilitata dal titolo di Gran Premio nazionale a differenza dei vari eventi “regionali” a Barcellona, in Aragona e infine a Valencia.

Un anno fa proprio a Jerez la MotoGp si era rimessa in moto a luglio dopo la pandemia, stavolta ci si arriva invece come quarto atto della stagione, in ogni caso il protagonista è Fabio Quartararo, che l’anno scorso vinse il Gp Spagna mentre quest’anno è l’attuale leader della classifica e arriva dalla vittoria di due settimane fa a Portimao. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della classe regina, ma ricordiamo pure che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.20 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme.

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che aveva segnato il debutto l’anno scorso del Motomondiale in epoca Covid. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito spagnolo saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio di Spagna saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque gli appassionati della MotoGp potranno tutti vivere subito le emozioni della corsa.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Spagna 2021 della MotoGp sarà questa volta in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi in successione nei loro orari effettivi, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista di Jerez de la Frontera. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MOTOGP, LE QUALIFICHE A JEREZ

Sabato mattina un po’ a sorpresa nel segno di Takaaki Nakagami, il pilota giapponese della Honda che è stato il più veloce nelle prove libere FP3 della MotoGp a Jerez de la Frontera, primo atto del sabato del Gp Spagna 2021, come sempre molto importante perché determina la classifica combinata delle tre sessioni di prove libere, i cui primi dieci accedono direttamente al Q2.

La sessione ha messo in luce che l’Aprilia con Aleix Espargaro è una realtà sempre più solida, anche sul passo gara, confermando comunque la Yamaha come moto di riferimento, purtroppo con l’eccezione di un Valentino Rossi sempre in difficoltà. Il finale della sessione è stato naturalmente caratterizzato dalla caccia ai giri veloci che hanno cambiato la fisionomia della classifica, con due Honda nelle prime tre posizioni ma senza Marc Marquez, caduto in modo spettacolare anche se rialzatosi prontamente e tornato al box con le sue gambe.

La conferma del rapporto tormentato con Jerez non farà però bene a Marquez, anche dal punto di vista psicologico. Francesco Bagnaia, leader dopo la FP2, ha rischiato di rimanere fuori dalla top 10 e si è salvato solo all’ultimo tentativo, chiudendo ottavo. Come detto, Nakagami leader in 1’36″985 davanti a Fabio Quartararo e Stefan Bradl, quarto posto per il campione del Mondo Joan Mir, seguono l’Aprilia di Aleix Espargaro, le Yamaha di Maverick Vinales e Franco Morbidelli (settimo dopo che gli è stato cancellato un giro veloce per avere oltrepassato i limiti della pista), Pecco Bagnaia come accennato in ottava posizione in extremis ed infine Johann Zarco nono e Alex Rins decimo. Tra chi dovrà invece disputare la Q1 abbiamo Jack Miller, logicamente Marc Marquez e un Valentino Rossi sempre in difficoltà.

Le qualifiche della MotoGp a Jerez de la Frontera sono vissute nel segno di Fabio Quartararo, alla quarta pole position consecutiva sulla pista sede del Gran Premio di Spagna 2021, ma anche di un bel duello al vertice tra Yamaha e Ducati, con tanta Italia protagonista.

Cominciamo però ricordando che nel Q1 sono stati eliminati Marc Marquez e Valentino Rossi: per molti anni sarebbe stata una notizia clamorosa, ieri ha sorpreso pochi perché lo spagnolo aveva iniziato il suo sabato con una brutta caduta in FP3 che ha complicato una situazione già delicata da quel punto di vista per Marquez, mentre la crisi tecnica di Valentino Rossi è ormai conclamata e per il Dottore la situazione si fa sempre più ardua. La lotta per la pole position non ha visto dunque protagonisti i due campioni che hanno scritto più di chiunque altro la storia della MotoGp, ma ci siamo comunque divertiti con altri protagonisti. Bravissimo Franco Morbidelli con la sua Yamaha del 2019 e il brivido di un tempo cancellato per essere andato oltre i limiti della pista – ma fortunatamente non si trattava della sua migliore prestazione.

Molto bene anche le Ducati su una pista non sempre graditissima a Borgo Panigale: Miller si è preso una ottima terza posizione, mentre Bagnaia all’ultimo tentativo ha raddrizzato la situazione, prendendosi un quarto posto che può essere ottima base di partenza per la gara di domani. Tra i bocciati invece Maverick Vinales: settimo, ben staccato dal compagno di squadra Quartararo e pure da Morbidelli con la Yamaha più vecchia, ma comunque migliore degli spagnoli, che non hanno brillato. In proporzione alle possibilità, tuttavia, l’ottavo posto di Aleix Espargaro con l’Aprilia va senza dubbio giudicato più positivamente.

DIRETTA MOTOGP, LE INFO UTILI SUL GP SPAGNA 2021

Parlando di tutte le informazioni utili per seguire la diretta MotoGp nel migliore dei modi oggi, dobbiamo dire che la gara del Gran Premio di Spagna 2021 avrà luogo sulla distanza di 25 giri per un totale di 110,6 km, dal momento che ogni giro della breve pista andalusa misura 4.423 metri, caratterizzato da cinque curve a sinistra e otto a destra, dunque 13 in totale. Non molte, ma come detto bisognerà fare i conti con la brevità del circuito di Jerez, tanto che che fino a pochi anni fa la gara della MotoGp si disputava sulla distanza di 27 giri, poi c’è stato un taglio di due giri e dunque circa 9 km in meno. Circuito anche piuttosto stretto e tortuoso, dal momento che la larghezza del nastro d’asfalto è di appena 11 metri, mentre il rettilineo più lungo dell’intero tracciato misura appena 607 metri, dunque in particolare in MotoGp non si riesce a scatenare tutta la potenza a disposizione.

La pista è naturalmente notissima, perché è tappa fissa per il Motomondiale ogni stagione da più di 30 anni e nel 2020 è stata sede della prima doppietta di gare consecutive sullo stesso circuito, una caratteristica alla quale nei mesi successivi ci siamo abituati ed è stata replicata anche in questo 2021 nel quale abbiamo già avuto due gare a Losail, in Qatar, in apertura di stagione.

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA A JEREZ

In attesa di scoprire che cosa ci offrirà oggi la diretta MotoGp per il Gp Spagna 2021, possiamo fare un salto indietro di un anno (scarso) per scoprire che cosa era successo a Jerez nella precedente edizione, che si era disputata a luglio inoltrato, mentre quest’anno si torna alla tradizionale collocazione del GP Spagna all’inizio di maggio. Era stato Fabio Quartararo a conquistare la copertina, prendendosi al sabato la pole position e domenica anche la vittoria in gara, un evento memorabile per l’allora pilota della Yamaha Petronas, che era infatti al suo primo successo della carriera nella classe regina, che avrebbe poi bissato sette giorni più tardi a Jerez-2.

Secondo gradino del podio per Maverick Vinales, terzo fu Andrea Dovizioso che purtroppo quest’anno non è più tra i protagonisti, ma il GP Spagna 2020 è ricordato soprattutto per la doppia caduta di Marc Marquez, che dopo il primo scivolone si lanciò in una rimonta epica, conclusa però di nuovo nella terra per l’infortunio che, a causa dello sciagurato tentativo di rientrare troppo in fretta, avrebbe tenuto fuori Marquez per addirittura nove mesi. Stavolta che cosa succederà? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Spagna 2021 sul circuito di Jerez sta per cominciare…



