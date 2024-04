Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint live streaming video GP Americhe 2024 Austin, oggi sabato 13 aprile

DIRETTA MOTOGP: OGGI AD AUSTIN SPAZIO A QUALIFICHE E SPRINT!

Secondo giorno sul Circuit of the Americas di Austin oggi, sabato 13 aprile, la diretta MotoGp ci terrà compagnia con le grandi emozioni delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio delle Americhe 2024. Le gerarchie non possono ancora essere chiarissime, essendo solamente alla terza gara del nuovo Mondiale, ma l’uomo di riferimento in questo momento è senza dubbio Jorge Martin: lo spagnolo vice-campione del Mondo in carica è infatti il leader del Mondiale e ieri è stato il pilota più veloce nella sessione più importante del venerdì, cioè le cosiddette pre-qualifiche che sono andate in scena nella serata italiana di ieri.

Jorge Martin dovrebbe quindi essere il punto di riferimento per la diretta MotoGp oggi, anche considerando il grande feeling che il centauro iberico ha con le Sprint; il venerdì tuttavia ha sorriso anche a Maverick Vinales, quindi è legittimo sperare che pure l’Aprilia possa essere molto competitiva in questo GP Americhe. Più difficile è valutare il livello di Francesco Bagnaia, che ieri ha dato la sensazione di concentrarsi sul migliore assetto per le due gare del weekend, cercando la prestazione solo quel tanto che basta per qualificarsi al Q2. Oggi e soprattutto domani capiremo se la tattica di Pecco potrà risultare vincente…

ORARI E COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, GP AMERICHE 2024

Fin qui abbiamo fatto un sintetico punto della situazione, adesso però bisogna ricordare gli appuntamenti e le modalità per seguirli. Le prove ufficiali e la Sprint potremo seguirle in diretta video streaming MotoGp in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 di Sky. L’ultima mezz’ora di prove libere avrà inizio quando in Italia saranno le ore 17.10, tenendo conto che rispetto al Texas siamo avanti di sette ore. In rapida successione avremo anche le qualifiche, con il Q1 alle ore 17.50 e il Q2 alle ore 18.15.

Infine, l’appuntamento con la Sprint, che si disputerà sulla distanza di 10 giri, sarà per le ore 22.00. Sky garantisce anche la diretta streaming MotoGp tramite l’applicazione Sky Go oppure Now Tv, con la voce di Guido Meda e di tutta la sua squadra. Infine, il sabato è anche il giorno che possiamo seguire meglio anche in chiaro su Tv8, perché qualifiche e Sprint del Gran Premio delle Americhe 2024 ad Austin saranno visibili a tutti.

DIRETTA MOTOGP: IL GRANDE SPAURACCHIO DI AUSTIN

Jorge Martin quindi potrebbe essere il nome più atteso nella diretta MotoGp oggi, almeno per quanto abbiamo visto tra gli scorsi Gran Premi e la giornata di ieri. Abbiamo anche identificato un paio di avversari tra i quali naturalmente la citazione è sempre doverosa per Pecco Bagnaia, due volte campione del Mondo, però quando il Motomondiale fa tappa ad Austin non si può mai sottovalutare per alcun motivo Marc Marquez, che per moltissimi anni è stato il re indiscusso della diretta MotoGp per il Gran Premio delle Americhe e adesso sfida Martin e Bagnaia a parità di moto, anche se comprensibilmente il livello di confidenza con la Ducati non può ancora essere ai livelli di Pecco e Jorge.

In ogni caso una breve citazione dei numeri di Marc Marquez in Texas è doverosa: la prima edizione risale al 2013 e il numero 93 ne ha vinte ben sei consecutive fino al 2018, striscia interrotta nel 2019 solo a causa di una caduta quando era al comando. Inoltre, Marc Marquez vinse ad Austin anche nel 2021, quando la sua carriera aveva già preso una piega fortemente negativa, mentre questa sulla carta potrebbe essere una pista negativa per la Ducati, che ci ha vinto solo con Enea Bastianini nel 2022 più la Sprint dell’anno scorso con Bagnaia – ma poi alla domenica trionfò Alex Rins, fatto clamoroso in una stagione completamente disastrosa per la Honda. I temi sono stati presentati, ora devono parlare la pista e il cronometro nella diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio delle Americhe 2024 sul circuito di Austin.

