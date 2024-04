DIRETTA MOTOGP/ Prove libere video streaming live: nel regno di Marquez (GP Americhe 2024 Austin, 12 aprile)

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ TIENE IL PROFILO BASSO

Ci sembra doveroso avvicinarci alle prime emozioni della diretta MotoGp per il Gran Premio delle Americhe 2024 ad Austin parlando di Marc Marquez, che praticamente è cittadino texano ad honorem con le sue sette vittorie in MotoGP sulla pista del Circuit of the Americas. Gli mancherebbe solo una vittoria in sella a una Ducati, ma non vuole esporsi quando i giornalisti in conferenza stampa gli hanno chiesto se sarà il favorito: “È un circuito buono per il mio stile, ma ci sono sempre 4-5 piloti più veloci di me: firmerei per un podio. La Ducati ha un concetto diverso dalla Honda che va bene nelle pista stop&go: il mio obiettivo è di essere scorrevole e divertirmi”.

Diretta MotoGp/ Pecco Bagnaia ha vinto il Gp Qatar 2024! Sul podio Binder e Martin (oggi 10 marzo)

Marc Marquez cerca quindi di tenere un profilo abbastanza basso: “Credo che conquistare la vittoria sia difficile, prima dobbiamo centrare un podio”. In questo weekend di Austin è però inevitabile un parere sull’accordo Liberty Media-Dorna circa il futuro della MotoGp, di cui attualmente Marc Marquez resta forse il pilota più celebre, nonostante le sfortune degli ultimi anni: “Credo che per avere più successo sia importante arrivare a coinvolgere una generazione più giovane, come avvenuto con Valentino Rossi e Casey Stoner, e conteranno gli investimenti e la loro ricaduta sulla disciplina”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta MotoGp/ Jorge Martin ha vinto la Sprint, Bagnaia quarto! GP Qatar 2024 Losail, oggi 9 marzo

ECCO COME SEGUIRE LE PROVE MOTOGP IN DIRETTA: ORARI, STREAMING VIDEO E TV

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, che è disponibile al canale numero 208 della piattaforma satellitare. Parlando del Gran Premio delle Americhe 2024 bisogna tenere conto del fuso orario che ci separa dal Texas per seguire l’evento, sono infatti ben sette ore di differenza con Austin, per cui tutto sarà tra il tardo pomeriggio e la sera italiana: come d’altronde succede sempre, il venerdì è escluso dalla visione in chiaro, che sia in tempo reale oppure in differita. Il via sarà comunque alle ore 17.45 italiane con la prima sessione di prove libere FP1, mentre alle ore 22.00 avremo quella che per semplicità può essere ancora definita la FP2, ma potremmo rendere meglio come pre-qualifica.

Francesco Bagnaia è tornato quello di un tempo?/ “Bello essere così veloci”, ma è soltanto un test

Le modalità per seguire le sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Austin con la diretta MotoGp in streaming video e tv vedono ovviamente i riferimenti di Sky per i propri abbonati, come l’applicazione Sky Go oppure Now TV. Sarà quindi un venerdì sera in compagnia della voce “storica” di Guido Meda e di tutti gli altri componenti della squadra MotoGp della televisione satellitare, mentre per vedere qualcosa su Tv8 bisognerà attendere domani. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su X, cioè l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

È IL GIORNO DELLE PROVE AD AUSTIN!

Terza gara, terzo continente diverso: la diretta MotoGp torna a farci compagnia e vivremo in questo weekend una situazione ancora differente rispetto alle due precedenti, infatti l’appuntamento sarà con il Gran Premio delle Americhe 2024 ad Austin, a cominciare logicamente dalle due sessioni di prove attese oggi, venerdì 12 aprile. La denominazione di questa gara è quanto mai corretta nel MotoMondiale 2024, infatti purtroppo è stato cancellato il GP previsto in Argentina a Termas de Rio Hondo e di conseguenza l’evento negli Stati Uniti sarà davvero l’unico in tutto il continente americano, legittimando a pieno titolo il concetto di “Gp delle Americhe” che si disputerà appunto sul Circuit of the Americas.

Questa pista che sorge ad Austin, in Texas, è stata a lungo una sorta di “proprietà privata” per Marc Marquez, che vinse addirittura sette delle prime otto edizioni, con l’unica eccezione del 2019 quando cadde mentre era al comando dopo essere partito dalla pole position. Una sorta di dittatura sportiva in stile Eddy Merckx alla Milano Sanremo oppure Rafa Nadal al Roland Garros, tanto per spaziare ad altre leggende dello sport, con la musica che è cambiata solo nelle ultime due stagioni, a causa della crisi del binomio Marquez-Honda. Ecco allora che un tema di sicuro interesse per la diretta MotoGp sarà scoprire se il passaggio in Ducati possa rilanciare l’innato feeling tra Marc Marquez e il Gran Premio delle Americhe…

DIRETTA MOTOGP: COSA CI HANNO DETTO I PRIMI DUE GRAN PREMI?

Approcciando il terzo Gran Premio della nuova stagione, dobbiamo dire che finora la diretta MotoGp ci ha fornito indicazioni contraddittorie, anche perché ad esempio per Francesco Bagnaia e Marc Marquez pesa l’incidente con ritiro a Portimao e naturalmente su due gare gli episodi hanno una fortissima incidenza. Potremmo ad esempio rilevare come in Qatar Jorge Martin aveva dato l’idea di essere ancora più l’uomo del sabato (pole position e vittoria nella Sprint) che della domenica, con il terzo posto nel Gran Premio vinto da Pecco. Il campione del Mondo in carica invece non è ancora salito sul podio nelle gare brevi del sabato che non sono il suo punto di forza, mentre all domenica è passato evidentemente dal gioia di Losail allo zero di Portimao.

Di sicuro abbiamo ritrovato su eccellenti livelli Enea Bastianini e questa è una notizia eccellente, a maggior ragione se si considera che “La Bestia” aveva vinto due anni fa ad Austin spezzando la dittatura texana del numero 93, mentre l’anno scorso era purtroppo assente per infortunio. Quanto alle Case, in questo momento la seconda forza è la Ktm grazie a un Brad Binder sempre presente a ottimi livelli ma anche a un Pedro Acosta che si è già preso il ruolo di rivelazione dell’anno e vuole continuare a stupire, senza dimenticare che l’Aprilia ha comunque vinto con Maverick Vinales la Sprint del Portogallo. Insomma, il quadro è ancora incerto, come tutto sommato è giusto dopo appena due GP: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio delle Americhe 2024 sul circuito di Austin ci aiuterà ad avere le idee più chiare?











© RIPRODUZIONE RISERVATA