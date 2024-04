Diretta MotoGp/ Gara live streaming video tv, cronaca e vincitore (Gp Americhe 2024, oggi 14 aprile)

DIRETTA MOTOGP, WARM UP E GARA GP AMERICHE 2024

Torna la grande emozione della diretta MotoGp: si corre oggi, domenica 14 aprile, il Gp Americhe 2024 che ci farà compagnia alle ore 21:00 di casa nostra. Siamo sul circuito di Austin, in Texas, e va ovviamente ricordato che, come di consueto, ci saranno prima i dieci minuti di warm up (alle ore 16:40). Il terzo appuntamento stagionale con la classe regina del Motomondiale riparte nel segno di Maverick Viñales: è stato lo spagnolo dell’Aprilia infatti a vincere la gara Sprint, come già era accaduto a Portimao tre settimane fa, e quindi è riuscito ancora una volta a dimostrare di poter essere competitivo (del resto anche nella gara lunga del Portogallo sarebbe arrivato secondo, o comunque sul podio senza un problema che lo ha costretto al ritiro all’ultimo giro).

Viñales guida il gruppo e scatterà dalla pole position; nella diretta MotoGp per il Gp Americhe 2024 attenzione però anche a Marc Marquez, secondo al sabato e che sta facendo vedere di aver già in qualche modo domato la Ducati del Team Gresini. Via via tutti gli altri, con Pecco Bagnaia che vuole riscattare l’ottavo posto di ieri e in generale è ancora in ritardo nella stagione; vedremo cosa succederà nel corso della diretta MotoGp, mancano davvero poche ore al via del Gp Americhe 2024 e quello che è accaduto nella Sprint del sabato potrebbe venire confermato o stravolto oggi, lo scopriremo insieme…

COME VEDERE IL GP AMERICHE 2024 MOTOGP IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

La diretta tv della MotoGp sarà in chiaro: oggi grande appuntamento per tutti, infatti la gara del Gp Americhe 2024 verrà trasmessa da Tv8 che è il canale di riferimento per il Motomondiale, ma come noto manda in onda soltanto alcune gare della stagione. Questa di Austin fa parte del lotto, dunque tutti gli appassionati potranno godere delle immagini in tempo reale; avrete anche la possibilità della mobilità sul sito www.tv8.it.

Tuttavia bisogna anche ricordare che il programma integrale della MotoGp 2024 viene fornito dalla televisione satellitare, attraverso il suo canale dedicato Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder) ma anche Sky Sport Uno, al numero 201; il warm up per esempio sarà in onda soltanto su questa emittente. Lo streaming video invece è disponibile grazie all’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi: per attivarla vi basterà inserire i dati del vostro abbonamento e installare il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MOTOGP GP AMERICHE 2024: BAGNAIA PER IL RISCATTO

Stiamo dunque per vivere il Gp Americhe 2024: non vediamo l’ora di dare la parola alla diretta MotoGp, a Austin saranno conferme o sorprese? Sicuramente ha bisogno di risalire la corrente Pecco Bagnaia: la stagione è appena cominciata e il due volte campione del mondo dà la sensazione di essere ancora il favorito per il titolo, ma l’ottavo posto nella Sprint ce lo ha consegnato in difficoltà (non la prima volta nelle gare corte) e, in termini più generali, si tratta di tornare a ruggire dopo l’errore che in Portogallo aveva portato all’incidente con Marc Marquez, un errore più di gestione che tecnico.

Tra gli altri protagonisti, oltre a quelli citati, dobbiamo naturalmente mettere anche Pedro Acosta: il rookie è già sesto nella classifica di MotoGp e anche ieri in Texas ha mostrato di poter lottare con i migliori, il quarto posto lo testimonia e lo spagnolo ha già ottenuto un podio nella gara lunga, rappresenta quindi una minaccia. Conferma e riscatto per Brad Binder, via via nella diretta del Gp Americhe 2024 avremo tutti gli altri: da un Fabio Quartararo chiamato a un’altra stagione complicata ad Aleix Espargaro che con la seconda Aprilia non vuole restare indietro, poi i due piloti del VR46 Team Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio che anche ieri non sono andati a punti. Staremo a vedere cosa ci dirà la diretta MotoGp tra poco…

