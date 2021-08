Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gran Bretagna 2021)

DIRETTA MOTOGP: IL GP GRAN BRETAGNA 2021 SILVERSTONE

Scatta alle ore 14:00 (italiane) di domenica 29 agosto il Gp Gran Bretagna 2021 di MotoGp: siamo sullo storico tracciato di Silverstone, una delle piste più importanti del Motomondiale che ci fa infatti compagnia dal 1977, quando Pat Henne su Suzuki si impose nella categoria 500 ma fu anche un italiano a salire sul gradino più alto del podio, ovvero Pierluigi Conforti in 125. Il Gp Gran Bretagna della MotoGp ha visto trionfare nomi storici: spicca sicuramente quello di Angel Nieto, che in sette anni portò a casa sei vittorie in 125 (a spezzarne il dominio fu Loris Reggiani), poi la serie di Luca Cadalora in 250 (tre vittorie) e la tripletta di Kevin Schwantz in 500 tra il 1989 e il 1991. Insomma, nella diretta di MotoGp per il Gp Gran Bretagna 2021 le emozioni non mancheranno.

Difficile dire quale sia la moto favorita a Silverstone: da quando esiste la MotoGp abbiamo avuto tre trionfi della Yamaha (due con Jorge Lorenzo, uno con Valentino Rossi), poi la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso – che nel 2017 vinse una gara pazzesca – ma possiamo dire attenzione alla Suzuki, che ha vinto nel 2016 (Maverick Vinales) e nel 2019 con Alex Rins, tornando a un successo che nella classe regina mancava dal 1994 (sempre Schwantz) e che può fare particolarmente bene. Tra i nomi di spicco, quello di Valentino Rossi: il Dottore ha trionfato in tutte le classi per un totale di 8 successi, ma oggi nel Gp Gran Bretagna 2021 di MotoGp le sue speranze sono ridotte al lumicino.

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Gp Gran Bretagna 2021: l’appuntamento della MotoGp con Silverstone è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, perché warm-up e gara saranno trasmessi come di consueto da Sky Sport MotoGp, il canale di riferimento del Motomondiale che è al numero 208 del decoder. I clienti, e anche questa non è una novità, potranno poi avvalersi del servizio di streaming video: l’applicazione Sky Go è inclusa nel pacchetto e non comporta costi aggiuntivi, per attivarla sarà sufficiente inserire i dati dell’abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Sempre streaming video per i clienti DAZN, visto che il Gp Gran Bretagna 2021 di MotoGp è visibile anche qui; non ci sarà invece un appuntamento in tempo reale sulla televisione in chiaro, infatti questo Gran Premio viene sì trasmesso da Tv8 ma soltanto in differita, a partire dalle ore 16:15. Di conseguenza, sempre a quest’ora si potrà visitare il sito www.tv8.it per la visione in streaming video.

DIRETTA MOTOGP, COSA E’ SUCCESSO NELLA FP3

E’ stato l’australiano Jack Miller a dominare la terza sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, prendendosi il tempo più veloce nelle Fp3 del Gp di Gran Bretagna del Mondiale MotoGp. Miller guida dunque il gruppo dei piloti qualificati direttamente alla Q2, che proveranno a giocarsi la pole position in vista della gara di domenica. Dietro l’australiano della Ducati si è piazzato Aleix Espargarò su Aprilia, terzo Jorge Martin (Ducati Pramac) che si era preso momentaneamente il miglior tempo di sessione, esattamente come il leader della classifica mondiale piloti Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha però non è riuscito alla fine ad andare oltre il quarto tempo.

Completano la top10 dei qualificati di diritto alla Q2 “Pecco” Bagnaia (Ducati), Pol Espargarò (Honda), Valentino Rossi (Yamaha Petronas), Mir (Suzuki), Binder (KTM) e Marc Marquez (Honda). Bagnaia si è dimostrato competitivo per tutta la sessione ma sicuramente è stato Valentino Rossi a sorprendere positivamente, arrivando tra l’altro con un tempo non troppo lontano da quello di Miller, con soli 265 millesimi di svantaggio. Per giocarsi la pole dovranno invece passare dalla Q1 Johann Zarco (Ducati Pramac) che ha chiuso con l’undicesimo tempo e Alex Rins (Suzuki), solo quindicesimo e apparso lento in diversi tratti della pista britannica. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, COSA E’ SUCCESSO IN QUALIFICA

E’ stato Pol Espargarò su Honda a prendersi la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna per il Mondiale MotoGp. Terza partenza al palo nella MotoGp per il pilota spagnolo in carriera, esito un po’ a sorpresa anche se finora nel weekend la Honda ha dimostrato di avere decisamente un buon feeling con la pista di Silverstone. Convince anche la Ducati di “Pecco” Bagnaia, che ha chiuso a soli 22 millesimi dal giro più veloce e partirà dunque secondo in griglia di partenza, davanti al leader della classifica mondiale piloti Fabio Quartararo che chiuderà la prima fila.

Quarto Jorge Martin, ottima prova che era diventata addirittura storica con un tempo, 1’58.008, record assoluto della pista ma invalidato da un taglio in pista che aveva portato oltre i limiti la performance della Ducati Pramac. In seconda fila anche Marc Marquez e Aleix Espargarò. Terza fila per Valentino Rossi, ottavo e preceduto da Miller e seguito da Zarco, con il “Dottore” che in questo sabato ha saputo comunque distinguersi sulla sua Yamaha ad ottimi livelli di competitività. Quarta fila, dal decimo al dodicesimo tempo in Q2, rispettivamente per Rins, Mir e Binder, che completano così le prime dodici posizioni della griglia di partenza per la gara di domani pomeriggio. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP GP GRAN BRETAGNA 2021 SILVERSTONE: L’ULTIMA VOLTA

Possiamo anche ricordare, mentre ci avviciniamo alla diretta MotoGp per il Gp Gran Bretagna 2021, che l’anno scorso a Silverstone non si gareggiò a causa del Coronavirus; dunque l’ultimo riferimento rimane quello del 2019, ed era un ritorno qui visto che nella stagione precedente la pista era in condizioni impraticabili, e l’appuntamento era stato cancellato. Il 2019 vide dunque Marc Marquez prendersi la pole position in 1’58’’168, e il giro veloce in gara con un tempo di 1’59’’936; il podio fu tutto spagnolo ma la vittoria sorrise, come già detto, ad Alex Rins che portò la sua Suzuki alla volata vincente su Marquez, staccato di 13 millesimi. Fu una bella rimonta per lui e anche per Maverick Vinales, da sesto in qualifica a terzo in gara, sotto il secondo di ritardo.

Arrivò staccatissimo ma comunque ai piedi del podio Valentino Rossi, che riuscì a precedere Franco Morbidelli; tre Yamaha nelle prime cinque moto, poi la Honda di Cal Crutchlow in sesta posizione. Ad affondare furono invece le Ducati: il migliore fu Danilo Petrucci settimo, poi ottavo Jack Miller con la Pramac mentre Andrea Dovizioso, che già in qualifica aveva sofferto (settimo) andò per terra al via in un contatto con Fabio Quartararo, che sarebbe potuto essere un protagonista. Fece malissimo anche Jorge Lorenzo, quattordicesimo e staccato di quasi un minuto da Rins; oggi vedremo cosa succederà nel Gp Gran Bretagna 2021 di MotoGp, a Silverstone è quasi tutto pronto…



