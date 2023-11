DIRETTA MOTOGP/ Prove libere FP2: Vinales 1°, Bagnaia dovrà passare dal Q1! (Gp Valencia 2023, 24 novembre)

DIRETTA MOTOGP: GP VALENCIA 2023, VINALES PRIMO NELLA FP2, BAGNAIA SOFFRE

Maverick Vinales ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere FP2 per il GP Valencia 2023, ultimo atto del venerdì per la diretta MotoGp dell’ultimo Gran Premio della stagione, che deve assegnare il titolo a Francesco Bagnaia oppure Jorge Martin. Per Pecco è stato un venerdì molto faticoso, il campione del Mondo in carica è rimasto fuori dalla top 10 fino agli ultimi giri lanciati sul finale e infine ha chiuso al quattordicesimo posto, il che significa che Bagnaia domani dovrà passare per il Q1, con tutti i problemi che ciò potrebbe comportare. Musica molto diversa per il suo rivale, in sella alla sua Ducati Pramac infatti Jorge Martin si è classificato al secondo posto, alle spalle solamente del tempo di 1’29″142, nuovo record della pista stampato dal connazionale Vinales.

Da segnalare anche un breve stop con la bandiera rossa a causa di una brutta caduta di Jack Miller in curva 3, un high-side per l’australiano della KTM, fortunatamente senza significative conseguenze fisiche per Miller ma che ha richiesto una sosta per ripulire la pista dai detriti. Decisamente veloce l’Aprilia tra le mani di Maverick Vinales e continua ad impressionare anche un Fabio Di Giannantonio davvero eccellente nel finale di stagione e oggi pomeriggio quarto alle spalle di Johann Zarco, oltre che dei due spagnoli. Ecco poi Marco Bezzecchi al quinto posto, Pecco invece dovrà risalire la corrente… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DI GIANNANTONIO VOLA

Siamo a circa metà della diretta MotoGp per la seconda sessione di prove libere FP2 per il GP Valencia 2023, il turno del pomeriggio sembra portare notizie migliori per Francesco Bagnaia, che infatti è molto vicino al suo rivale per il titolo Jorge Martin, anche se forse più per un calo dello spagnolo, che è infatti attualmente settimo davanti all’ottavo posto di Pecco. Un’altra certezza in questo momento è la velocità di Fabio Di Giannantonio che infatti è primo nella classifica dei tempi, davanti a due già campioni del Mondo come Marc Márquez e Fabio Quartararo, rispettivamente secondo e terzo.

Da segnalare purtroppo pure alcune cadute che hanno caratterizzato finora la diretta MotoGp di questa FP2 pomeridiana. Purtroppo è finito per terra alla curva 1 pure un Aleix Espargaro già parecchio acciaccato, una pessima notizia per il centauro spagnolo dell’Aprilia; praticamente negli stessi momenti è caduto anche Marco Bezzecchi, in questo caso alla curva 8, fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica per il pilota romagnolo della Ducati (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP VALENCIA 2023

La diretta MotoGp per il venerdì delle prove libere è appannaggio della sola televisione satellitare: di conseguenza l’appuntamento odierno con il Gp Valencia 2023 sarà esclusivamente per gli abbonati Sky, che potranno seguire le fasi di FP1 e FP2 su Sky Sport MotoGp, canale numero 208 del loro decoder. La telecronaca sarà affidata a Guido Meda, con il commento tecnico di Mauro Sanchini; avremo poi gli interventi che arriveranno da pit lane e box con le interviste ai protagonisti del weekend, a cura di Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso.

I Paddock Live, con gli ospiti che analizzeranno le fasi delle prove libere, saranno condotti da Vera Spadini. Bisogna poi parlare dello streaming video MotoGp: anche stavolta il Gp Valencia 2023 si potrà seguire in mobilità sfruttando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. I clienti del satellite potranno rivolgersi all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, in alternativa c’è l’opzione di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

IN PISTA PER LA FP2

Ci siamo, sta per cominciare la diretta MotoGp che ci propone al venerdì pomeriggio la seconda sessione di prove libere FP2 per il fondamentale GP Valencia 2023, il turno più importante perché è di fatto la cosiddetta pre-qualifica, che promuoverà al Q2 delle qualifiche di domani mattina i primi dieci classificati, mentre tutti gli altri dovranno poi lottare nel Q1 per gli altri due posti a disposizione nelle prime quattro file. Il venerdì mattino ha detto che Jorge Martin è più veloce di Francesco Bagnaia, ma sembra avere ancora problemi con le gomme: a Losail ci sono state forti polemiche, più in generale tuttavia possiamo affermare che lo spagnolo nelle gare lunghe della domenica abbia più difficoltà rispetto alle Sprint del sabato.

Lo spagnolo della Ducati Pramac comunque ci proverà, spinto dal pubblico di casa e con poco da perdere a -21 dal campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia. In un’intervista per La Gazzetta dello Sport, Jorge Martin si è detto ottimista: “A Valencia posso far bene, punto a conquistare Sprint e Gran Premio. Con Pecco ci rispettiamo, poi in pista diamo tutto. Se vincerò sarà un grandissimo regalo, sennò andrà bene lo stesso, non avrò pressione”. Quanto alla ‘maledetta’ gomma del Qatar, lo spagnolo ha detto: “Ho fatto un reset, ma è stata la peggior sfortuna nel momento peggiore possibile”. Adesso però bisogna pensare solo all’attualità, sta per ricominciare la diretta MotoGp e noi cediamo la parola alla pista e al cronometro! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ZARCO PRIMO NELLA FP1

La diretta MotoGp del primo turno di prove libere FP1 per il fondamentale GP Valencia 2023 ha visto il primo posto nella classifica dei tempi di Johann Zarco, il francese della Ducati Pramac che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1’30″191 in occasione della sua migliore prestazione, per precedere un eccellente Fabio Di Giannantonio. Parlando dei due grandi rivali per il titolo iridato, Jorge Martin è stato costante e veloce, chiudendo al terzo posto, mentre è stata una FP1 sicuramente più complicata per Francesco Bagnaia, che si è dovuto accontentare di un anonimo tredicesimo posto. Tra gli italiani, annotiamo anche il quarto posto di Marco Bezzecchi e il nono di Enea Bastianini, mentre gli altri sono dietro a Bagnaia.

La sessione del mattino è iniziata con Jorge Martin subito fra i piloti più veloci, al pari di un Fabio Di Giannantonio che conferma di essere in splendida forma in questo finale di stagione, mentre più problematico è stato l’inizio della sessione per Francesco Bagnaia, che solo verso la metà della sessione è entrato nella top 10. Tuttavia per Pecco è stata una sessione complicata nel suo complesso, come conferma il tredicesimo posto finale, mentre fra gli italiani si è messo in mostra pure Marco Bezzecchi oltre a Di Giannantonio, beffato per quanto riguarda il primo posto da Johann Zarco, che ha battuto tutti con il miglior giro all’ultimo tentativo sotto la bandiera a scacchi. Adesso appuntamento alle ore 15.00, quando la diretta MotoGp tornerà protagonista. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN PISTA PER LA FP1

Ci siamo, finalmente sta per cominciare la diretta MotoGp del fondamentale GP Valencia 2023, stamattina naturalmente sarà solo il primo turno di prove libere FP1 ma tutto sarà di enorme significato nel weekend che assegnerà il titolo a Francesco Bagnaia oppure a Jorge Martin. Pecco ha vissuto un autunno non facile, dopo l’infortunio a Barcellona infatti Martin è stato quasi sempre più veloce di lui, ma Pecco in gara ha sempre fatto bene e se non fosse per le Sprint sarebbe già matematicamente campione del Mondo.

Nelle dichiarazioni del giovedì, Bagnaia ha affermato che “siamo pronti mentalmente e in moto, servirà partire forte ma io sono tranquillo”. Solo per Pecco ci sarà già un primo potenziale match-point sabato nella gara più breve, quindi “proverò a chiuderla subito”. Valencia sulla carta potrebbe essere favorevole a Jorge Martin, ma anche su questo punto il campione del Mondo in carica professa ottimismo: “La pista mi piace e non mi servono aiuti”, tranne magari quello di Valentino Rossi, che sarà presente e naturalmente ha vissuto tante volte situazioni di questo genere. Per il momento, scopriamo chi inizierà meglio il weekend: parola alla pista di Valencia e al cronometro per la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere FP1! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI DECIDE TUTTO!

L’ultimo appuntamento della stagione con la diretta MotoGp è quello del Gp Valencia 2023: come da tradizione, l’annata del Motomondiale si chiude con la gara della Comunità Valenciana e su questa pista nella storia è successo di tutto, basti ricordare il celeberrimo 2015 con il duello tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, e il “terzo incomodo” Marc Marquez con tutti gli accadimenti precedenti. Venerdì 24 novembre, ancora una volta, inizia un weekend in cui bisogna stabilire il campione del mondo: alle ore 10:45 in pista per la prima sessione di prove libere, la seconda scatterà invece alle 15:00 e ciascuna sessione durerà un’ora.

Pecco Bagnaia arriva al Gp Valencia 2023 con 21 punti di vantaggio su Jorge Martin: la diretta MotoGp dunque potrebbe consegnarci il secondo titolo consecutivo al piemontese già nella Sprint Race del sabato, lo spagnolo della Pramac cercherà di arrivare alla domenica ancora in corsa (anche se in ogni caso sarà secondo in classifica) sperando così in un miracolo che pare essersi allontanato con i problemi che la sua moto ha registrato in termini di gomma domenica scorsa. Vero è che Martin ha avuto decisamente più passo nella seconda parte della stagione, e dunque staremo a vedere…

DIRETTA MOTOGP GP VALENCIA 2023: LA STORIA

Abbiamo detto che la diretta MotoGp per il Gp Valencia 2023 è intrigante perché bisogna definire il campione del mondo: il duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin è stato appassionante, due campioni che francamente si sono equivalsi come il distacco in classifica lascia intendere, e che hanno creato un vuoto alle loro spalle. Oggi la MotoGp è il regno incontrastato della Ducati, che ha piazzato sei moto tra i primi dieci della graduatoria; le altre marche hanno raccolto soltanto le briciole, ma adesso bisognerà definire se a vincere sarà la Desmosedici Factory oppure la Pramac, cioè una moto clienti.

A tale proposito, sul web si sono scatenati i commenti circa le dichiarazioni di Martin, che non lo ha detto esplicitamente ma ha lasciato intendere che i guai avuti sin da subito con la gomma, cinque giorni fa in Qatar, possano essere dipesi da una qualche “strategia” volta a favorire Bagnaia; anche volendo uscire da questa dietrologia, non possiamo però dire che sia un peccato che il Mondiale debba essere, eventualmente, risolto da inconvenienti legati agli pneumatici, perché in condizioni normali tutto portava a pensare che Bagnaia e Martin si sarebbero giocati il Gp Valencia 2023 con molto meno distacco in classifica. Ora però spazio alla diretta MotoGp per le prime due sessioni di prove libere…











