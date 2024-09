DIRETTA MOTOGP STREAMING: ANCORA A MISANO, BAGNAIA CI SPERA!

Le premesse sono davvero intriganti, ma già oggi sabato 21 settembre ci sarà tantissimo in palio nella diretta MotoGp: avremmo dovuto essere in Asia, invece è ancora Misano Adriatico ad ospitare il Motomondiale con il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024. Notizia che fa piacere a tutti, ma forse a Francesco Bagnaia un po’ più rispetto a chiunque altro: infatti Pecco ieri ha dominato le pre-qualifiche e oggi proverà a proseguire sulla stessa lunghezza d’onda con le qualifiche e poi la Sprint, che troppo spesso è stata il suo tallone d’Achille, che lo colloca alle spalle di Jorge Martin nella classifica iridata nonostante un bilancio di sette vittorie a due in favore di Bagnaia alla domenica.

Sfatare il tabù del sabato avrebbe particolare importanza per cercare il sorpasso su Martin e anche per tenere a bada la rimonta di un Marc Marquez davvero fenomenale nelle ultime uscite. Ieri li abbiamo visti tutti e tre molto veloci, ma prima di ogni altra considerazione diamo spazio agli orari della diretta MotoGp. In realtà non ci sono particolari annotazioni da fare, essendo quelli normali per i Gran Premi in Europa: ecco allora i 30 minuti delle ultime prove libere dalle ore 10.10, per aprire una mattina di lusso con le due sessioni delle qualifiche, il Q1 alle ore 10.50 e il Q2 alle ore 11.15. Infine, il pomeriggio del sabato è ormai per la diretta MotoGp il momento della Sprint, con partenza della gara breve alle ore 15.00 e 13 giri da percorrere sul Misano World Circuit Marco Simoncelli.

QUALIFICHE E SPRINT GP EMILIA ROMAGNA 2024 MISANO, COME SEGUIRE LA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Oggi tutto sarà visibile in televisione anche in chiaro, in realtà al sabato non è una notizia per la MotoGp ma farà comunque piacere a tutti coloro che non saranno presenti dal vivo a Misano Adriatico per questo imprevisto bis romagnolo. Ecco allora che il sabato del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024 sarà naturalmente visibile su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, con l’inconfondibile voce di Guido Meda più tutti gli inviati e opinionisti per animare la diretta MotoGp in tv. Qualifiche e Sprint saranno inoltre visibili anche in chiaro su Tv8 in tempo reale, di conseguenza la diretta MotoGp in streaming video sarà fruibile per tutti con i servizi della stessa Tv8, oltre che con Sky Go o Now Tv su abbonamento.

DIRETTA MOTOGP STREAMING, GP EMILIA ROMAGNA 2024 MISANO: TUTTI I BIG IN LIZZA

Dato lo spazio a tutte le doverose informazioni pratiche, la diretta MotoGp potrà emozionarci oggi perché le sue premesse sono davvero intriganti. L’eterno duello Italia vs Spagna è ben rappresentato dai soli 7 punti che dividono Francesco Bagnaia da Jorge Martin, senza contare che in agguato c’è Marc Marquez e possibilmente anche Enea Bastianini. I più forti sono certamente loro, ma non capita spesso che le prime quattro posizioni di una sessione siano monopolizzate proprio dai big, senza alcun inserimento da dietro, come è successo invece ieri pomeriggio in occasione delle pre-qualifiche.

Tornare a gareggiare due settimane dopo sulla stessa pista è abbastanza particolare, anche se in epoca Covid ci eravamo abituati alle doppiette: Bagnaia e Martin condividono il desiderio di riscatto, perché Pecco è reduce da un doppio secondo posto con la sensazione che entrambi fossero stati delle vittorie sprecate, mentre Martin e il suo team sbagliarono completamente strategia alla domenica, chiudendo con un quindicesimo posto chiaramente non veritiero sul valore dello spagnolo, ma che potrebbe pesare sulla lotta iridata. Ecco allora che abbiamo una certezza: ci sarà parecchio da divertirci con la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Emilia Romagna 2024 a Misano!