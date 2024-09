DIRETTA MOTOGP 2024: IN PISTA PER LA FP1

Pochi minuti al via della diretta MotoGp per le prove libere FP1 del GP Emilia Romagna 2024, la doppietta di Misano si apre con il pensiero fatalmente rivolto a chi in questi giorni deve fare i conti con le alluvioni a pochi chilometri dal circuito, ma adesso stiamo per scendere in pista e allora possiamo dare spazio alle dichiarazioni di Francesco Bagnaia, che nella conferenza stampa del giovedì ha dichiarato il suo amore per la Ducati (“mi piacerebbe restare per tutta la carriera”) e deplorato i fischi che sono toccati a Marc Marquez due settimane fa, ma anche allo stesso Pecco a Barcellona.

C’è stato però naturalmente spazio anche per considerazioni più tecniche: “Mi sento più preparato rispetto all’anno scorso, non ero così in forma. Credo che il Mondiale finirà più o meno a Valencia. Farò di tutto per vincere. Sarà il mio Gran Premio numero 100 in MotoGP e potrebbe essere la centesima vittoria della Ducati. Mi aspetto una gara di gruppo”. Per il momento però bisogna iniziare con il piede giusto fin dal venerdì mattina, allora facciamo spazio alla diretta MotoGp per la FP1 di Misano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PROVE GP EMILIA ROMAGNA 2024 MOTOGP MISANO: COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO TV

Ci attende un weekend meraviglioso ma anche pienissimo per tutti gli appassionati degli sport motoristici, quindi gli orari sono ancora più preziosi del solito. Essendo rimasta ancora in Europa, la diretta MotoGp avrà i suoi appuntamenti classici del venerdì, cioè alle ore 10.45 i 45 minuti della prima sessione di prove libere FP1, mentre alle ore 15.00 il Gran Premio d’Emilia Romagna 2024 ci proporrà la sessione pomeridiana della durata di un’ora delle pre-qualifiche, che promuoveranno i primi dieci al Q2 delle qualifiche.

È anche una seconda chance per assistere a tutto dal vivo sul circuito di Misano Adriatico, ma per gli altri il riferimento resta la diretta tv della MotoGp, che al venerdì purtroppo non è in chiaro per tutti su Tv8: oggi il punto di riferimento sarà solo Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, oppure anche la diretta MotoGp in streaming video tramite Sky Go oppure Now TV – entrambe tuttavia disponibili solamente su abbonamento.

UN ALTRO WEEKEND A MISANO!

La diretta MotoGp torna nuovamente a farci compagnia da Misano Adriatico, perché oggi venerdì 20 settembre si apre il weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024 che arriva due settimane dopo la corsa che era stata valida come GP di San Marino e della Riviera di Rimini, terminato con il successo di Marc Marquez davanti a Francesco Bagnaia. Ci sembra allora intrigante presentare innanzitutto le vicende particolari che hanno portato alla nascita di questo secondo Gran Premio a Misano, che evidentemente non era previsto in calendario ad inizio stagione.

Infatti questa doveva essere la data del GP India, con cui si sarebbe dovuto aprire il lungo autunno in Oriente per la diretta MotoGp, ma “per ragioni operative” quest’anno non si gareggerà sul circuito di Greater Noida, che aveva fatto il suo debutto l’anno scorso e dove la MotoGp spera di tornare nel 2025. Al posto dell’India era stato “ripescato” il Kazakistan, la cui data originaria doveva essere il 16 giugno, resa però impossibile a causa delle inondazioni che hanno colpito la regione ove sorge il circuito di Sokol. Infine però è risultato impossibile svolgere questa gara anche a settembre, per cui la partenza per l’Asia è stata rimandata e la diretta MotoGp si concede il bis in una località molto più ‘collaudata’ come Misano.

DIRETTA MOTOGP: A MISANO BAGNAIA PUNTA AL SORPASSO!

Sicuramente sono affascinanti le vicende che hanno portato la diretta MotoGp per la seconda volta stagionale in Romagna, ma potrebbe essere decisamente più avvincente la lotta per il titolo mondiale tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, al momento separati da sole 7 lunghezze in favore dello spagnolo, che però due settimane fa a Misano non andò oltre il quindicesimo posto in gara, con Pecco che di conseguenza gli è tornato sotto grazie alla seconda posizione sotto alla bandiera a scacchi. Certo, pensando che Bagnaia ha vinto sette volte e Martin solo due la situazione potrebbe essere ancora migliore per il campione in carica, ma adesso è inutile avere rimpianti, perché bisogna solo pensare a vivere al meglio un autunno che sarà sportivamente bollente.

Infatti ci attendono la bellezza di sette Gran Premi in due mesi per la diretta MotoGp, un calendario già di suo fittissimo e che diventa ancora più pesante pensando che ci saranno anche lunghissime trasferte da affrontare. Ad esempio, Misano avendo preso il posto dell’India apre quella che doveva essere una tripletta consecutiva tutta orientale, che porterà poi il Motomondiale in rapida successione in Indonesia e in Giappone, prima di gareggiare anche in Australia, Thailandia e Malesia (altra tripletta consecutiva) e calare infine il sipario a Valencia. Ogni dettaglio può fare la differenza, senza dimenticare che non si può considerare tagliato fuori dai giochi un Marc Marquez in grande crescita, che potrebbe essere la “variabile impazzita” del finale di stagione. Insomma, anche se sarà “solo” un venerdì, sarà meglio seguire con la massima attenzione la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024 a Misano.