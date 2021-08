Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Silverstone 2021)

DIRETTA MOTOGP: LE QUALIFICHE!

La diretta MotoGp sarà protagonista oggi, sabato 28 agosto: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 sul circuito di Silverstone, dodicesimo appuntamento con il Motomondiale di questa avvincente stagione, che vede Fabio Quartararo leader ma con gerarchie non ancora del tutto definite, perché alcuni inseguitori possono ancora sperare. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche del classico appuntamento britannico, per stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position; sono chiaramente condizionati almeno in parte dall’ora di fuso orario che separa la Gran Bretagna dall’Italia e che causerà un piccolo cambiamento nelle abitudini degli appassionati.

La diretta MotoGp dunque inizierà alle ore 10.55 italiane (le 9.55 di Silverstone) con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché come al solito definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 14.30 (le 13.30 locali) i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 15.10 italiane via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 15.35 ecco la decisiva Q2.

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le prove ufficiali naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le prove ufficiali del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, che come detto torna dopo un anno di attesa per il Motomondiale, ancora condizionato almeno in parte dal Covid. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Gran Bretagna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp naturalmente compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento britannico per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp con Mauro Sanchini al suo fianco, mentre ricordiamo che la MotoGp è visibile anche sulla piattaforma streaming Dazn, in questo caso con le voci di Niccolò Pavesi e Marco Melandri.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, ma solo in differita: il Gran Premio di Gran Bretagna è infatti uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile appunto anche in tempo reale, dunque con la sintesi delle qualifiche delle tre classi a partire dalle ore 15.30. Di conseguenza sarà possibile vivere pure in questa modalità tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo da Silverstone per i non abbonati Sky – con l’eccezione della FP3, disponibile solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Prima sessione di prove libere sotto il segno di Marc Marquez per la Motogp al Gran premio della Gran Bretagna 2021. Il pilota spagnolo della Honda, fin dalle prime battute della Fp1 mette a segno giri importanti e di fatto non cede mai il primo piazzamento nella classifica dei tempi durante tutta la sessione: l’asset con soft e media funziona bene sotto le mani del pluricampione del mondo, con gran gioia della Honda. Pure nel finale della Fp1 Marc Marquez è unico protagonista a Silverstone: prima il primo tempo di 2.00.941 (con un gap di 2 decimi e mezzo dal primo rivale) e poi la rovinosa caduta dopo la sequenza di curve 2-3-4 sulla pista inglese, da cui pure è uscito illeso.

Ma non la sua moto: dall’incidente la Honda è uscita distrutta e bloccata con bandiera rossa a due minuti dalla conclusione la sessione, di fatto Marquez ha impedito che altri gli rubassero il primato. Alle sue spalle dunque, pur non potendo fare un ultimo time attack Aleix Espargaro (che con il fratello Pol, poi quarto hanno ben fatto oggi), mentre Fabio Quartararo si è accontentato del terzo crono a + 0-360 dall’iberico. Hanno provato spazio nella top ten della Fp1 per la Motogp poi di fila Miller, Nakagami, Rins, Bagnaia, Zarco e Alex Marquez: solo 16^ Valentino Rossi, che pure nelle prime battute del venerdi mattina aveva fatto intuire di essere competitivo. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA MOTOGP: LA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Per la seconda sessione di prove libere della Motogp al Gran premio di Gran Bretagna 2021 a dominare è stato invece Fabio Quartararo. Il francese, dopo aver lasciato ad altri la gloria nel mattino a Silverstone, nel pomeriggio ha portato decisamente al massimo la sua Yamaha, riuscendo nel time attack finale (e pur dopo una brutta caduta) non solo a segnare il miglior tempo, ma pure ad abbattere il muro del 2.00 segnando dunque il crono di 1.59. 317. Un vero tempone da parte del El Diablo, primo indiziato per il titolo iridato, e che pure lo pone in primo piano anche in vista delle prossime sessioni del weekend inglese, gara inclusa.

Anche perchè alle sue spalle nessuno è riuscito neppure ad avvicinarlo: i primi rivali infatti nella classifica die tempi segnando un ritardo di almeno mezzo secondo o più. Pure va detto che dietro al francese hanno fatto la loro bella figura le Ducati di Miller e Martin, con Pecco Bagnaia pure solo sesto, e ancora non perfettamente a posto sulla moto: quarto gradino del podio finale della Fp2 del Gp di Gran Bretagna 2021 per Pol Espargaro, seguito poi da Marc Marquez e dal fratello Aleix, settimo. A chiudere la top ten finale del venerdi pomeriggio a Silverstone Binder e Rins, con uno straordinario Valentino Rossi decimo: il Dottore è lontano dai più veloci ma almeno è riuscito a strappare un piazzamento importante. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP GRAN BRETAGNA

In attesa di vivere questa grande giornata con la cronaca della diretta MotoGp, facciamo una breve storia del motociclismo in Gran Bretagna. Una storia lunga e affascinante, dal momento che parliamo di una nazione da sempre centrale per questo sport, anche se da decenni i risultati non sono più all’altezza della tradizione che in precedenza aveva visto i sudditi di Sua Maestà fra i più forti del mondo. Può dunque sembrare a prima vista incredibile il fatto che a lungo non si sia disputato un Gp di Gran Bretagna nel senso classico del termine: questo perché la gara britannica valida per il Mondiale era il Tourist Trophy dell’Isola di Man, la corsa probabilmente più affascinante ma anche più pericolosa al mondo, che nel 1949 fu anche la gara inaugurale della prima edizione del Motomondiale. Fino al 1976 il TT ebbe valore come gara iridata, poi fu esclusa dal calendario del Mondiale perché troppo pericolosa – anche se continua ad essere disputata ancora oggi – e quindi ecco che nel 1977 si disputò il primo Gran Premio “normale” in terra inglese, che è così relativamente recente come data di apparizione in calendario.

DIRETTA MOTOGP: VALENTINO ROSSI RE A DONINGTON, MA A SILVERSTONE…

Si corse inizialmente a Silverstone, che fu la sede della gara esattamente per un decennio, cioè fino al 1986; nel 1987 il passaggio a Donington che ha ospitato la corsa ininterrottamente per 23 edizioni consecutive fino al 2009 ed era diventato quindi il luogo simbolo del motociclismo in Inghilterra, mentre dal 2010 si è tornati di nuovo a Silverstone, che dunque fa doppietta con l’immancabile e tradizionale appuntamento di Formula 1. A Donington spiccavano i sette successi di Valentino Rossi, dei quali cinque in 500/MotoGp, a Silverstone invece ha vinto tre volte su sette Jorge Lorenzo, miglior pilota dal ritorno sulla pista che sorge dove nella Seconda Guerra Mondiale c’era un importante aeroporto della Raf.

Lorenzo si è imposto nel 2010, 2012 e 2013, mentre nel 2011 vinse Casey Stoner, nel 2014 ecco il successo di Marc Marquez, nel 2015 la vittoria di Valentino Rossi in una gara condizionata dalla pioggia e che vide una tripletta italiana con Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso alle spalle del Dottore, nel 2016 il memorabile trionfo di Maverick Vinales in sella alla Suzuki, nel 2017 il bel successo di Andrea Dovizioso proprio su Vinales e Rossi e nel 2019 ancora la Suzuki vincente grazie ad Alex Rins. Negli ultimi anni però gli imprevisti non sono mancati: nel 2018 le gare furono cancellate per la troppa pioggia (che a Silverstone non dovrebbe essere un evento così clamoroso), nel 2020 ecco invece la cancellazione per Covid. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 sul circuito di Silverstone sta per cominciare…



