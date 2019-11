Diretta MotoGp/ Qualifiche Sepang live: pole position e tempi (Gp Malesia 2019)

La diretta MotoGp oggi, sabato 2 novembre, ci propone il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2019 sul circuito di Sepang, che ospita il diciottesimo e penultimo appuntamento con il Motomondiale 2019 ed è uno dei più apprezzati da piloti e addetti ai lavori per livello tecnico del tracciato. Innanzitutto ricordiamo gli orari della diretta MotoGp di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position per la gara di Sepang, atto conclusivo del trittico di ottobre in Estremo Oriente, con Marc Marquez comunque già saldamente campione del Mondo. Sono orari chiaramente condizionati da ben sette ore di fuso orario, dunque a beneficio di tutti gli appassionati facciamo il punto su questi scomodi appuntamenti. Si parte alle ore 3.50 (le 10.50 locali) con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 7.25 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 8.05 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 8.30 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE

Una prima sessione di prove libere delle MotoGp sul circuito di Sepang, in Malesia, all’insegna delle Yamaha. La moto nipponica ha infatti strappato le prime tre posizioni nelle Fp1, a cominciare dal gioiello francese Quartararo, che ha confermato per l’ennesima volta il suo talento, segnando il nuovo record della pista, un minuto, 59 secondi, e 27 millesimi (il precedente primato apparteneva a Pedrosa). Secondo, il compagno di scuderia del team Petronas, il nostro Morbidelli, con il tempo di 1:59.110, quindi la terza Yamaha, quella di Maverick Vinales, a 108 millesimi di distacco dall’italiano. Il campione del mondo Marc Marquez come al solito si è nascosto, ed ha strappato il quarto miglior tempo, davanti al secondo italiano in classifica, Andrea Dovizioso su Ducati, con Rins sesto. Settimo tempo per Espargarò davanti a Valentino Rossi, che ha chiuso la Fp1 in ottava posizione con il tempo di 1’59.893. A completamento dei primi dieci posti, Crutchlow e Miller. Continua a faticare Danilo Petrucci, secondo pilota della Ducati ufficiale, che ha chiuso solo in dodicesima posizione, ma peggio ha addirittura fatto Jorge Lorenzo, disastroso in Fp1 con un 18esimo posto quasi imbarazzante. Infine Bagnaia, che dopo un ottimo Gp d’Australia ha dato vita ad una leggera regressione, terminando la propria sessione di libere in 15esima posizione.

Pazzesco Quartararo nelle Fp 2 delle MotoGp in quel di Sepang. Il 20enne di Nizza ha strappato il nuovo record del circuito in Malesia, dopo aver già frantumato il vecchio record di Pedrosa in Fp1. Alla fine, il classe ’99, ha chiuso con il tempo di 1:58.576, unico pilota del circus ad aver abbattuto il muro dell’1 e 59. Vola la Yamaha confermando quanto di buono fatto vedere già in Fp1 e piazzando tre moto nelle prime quattro posizioni: a “disturbare” la due ruote nipponica ci ha pensato solo il nostro Dovizioso, che ha terminato la sua Fp2 con un ottimo secondo tempo a 630 millesimi di distacco da Quartararo. Molto bene anche Valentino Rossi, che dopo qualche difficoltà iniziale ha chiuso in terza posizione, una sessione che fa ben sperare in vista di qualifiche e Gp di domenica. Stranamente fuori dalle prime dieci posizioni invece Marc Marquez, ma il campione del mondo è sempre molto bravo a giocare a carte coperte durante le libere, mostrando poi la sua supremazia in qualifica e soprattutto nel gp di domenica. Una seconda sessione che conferma quindi come la Yamaha sia senza dubbio la seconda migliore moto del circus, e potrebbe anche divenire la prima se solo non ci fosse il 26enne di Cervera…

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP MALESIA

In attesa di vivere questa grande giornata della diretta MotoGp, facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale in Malesia. Una storia piuttosto lunga, se si considera che il primo Gp iridato risale al 1991, quando le gare extra-europee erano ancora poche e solo negli Stati di grande tradizione motociclistica: la Malesia fu dunque la prima meta “esotica” aggiunta in calendario. Da quell’anno e fino al 1997 si corse a Shah Alam, nel 1998 vi fu un’edizione a Johor e dal 1999 la sede fissa è Sepang, circuito inaugurato proprio quell’anno a ridosso dell’aeroporto internazionale della capitale Kuala Lumpur. Valentino Rossi a Sepang ha vinto per ben sei volte (anche se l’ultima volta risale al 2010), più il successo a Shah Alam nel 1997 in 125, mentre possiamo ad esempio notare che Jorge Lorenzo qui non ha mai vinto in MotoGp e il suo unico successo risale al 2006 in 250 – praticamente impossibile che il trend cambi quest’anno. Il bilancio di Marc Marquez ci dice invece che il numero 93 a Sepang ha vinto nel 2010 nell’allora 125 e nel 2014 ed infine l’anno scorso in MotoGp, tra gli spagnoli il migliore era Dani Pedrosa che ha vinto nel 2003 in 125, l’anno successivo in 250 e ben tre volte negli ultimi sette anni nella classe regina, dove spicca anche la bellissima doppietta per Andrea Dovizioso con le due vittorie del 2016 e 2017.

IN RICORDO DEL SIC

Facendo dunque una panoramica sui risultati dei piloti italiani, in 500/MotoGp hanno vinto il Gran Premio della Malesia anche Luca Cadalora nel 1996 a Shah Alam, Max Biaggi nel 2002 e Loris Capirossi nel 2005. Soffermiamoci però ora su Andrea Dovizioso: tre anni fa la vittoria fu quasi un annuncio del magnifico anno che ha vissuto il Dovi nel 2017, quando il successo a Sepang tenne vive le speranze iridate fino a Valencia per Dovizioso e la Ducati. In totale fra tutte le classi sono 27 i successi italiani in Malesia, permettendoci di contare pure l’affermazione del sammarinese Alex De Angelis in Moto2 nel 2012. Tuttavia, quando si parla del Gp malese la memoria torna inevitabilmente a quella terribile domenica 23 ottobre 2011 nella quale perse la vita Marco Simoncelli per un incidente al secondo giro banale nella dinamica ma purtroppo con effetti drammatici sul pilota italiano. Impossibile dimenticare il ‘Sic’, che grazie al suo grande talento e alla sua innata simpatia era già entrato nel cuore di tutti: naturalmente la gara di quell’anno fu annullata, un “buco” nell’albo d’oro ma un ricordo che non svanirà mai per gli appassionati. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Malesia 2019 sul circuito di Sepang sta per cominciare…



