Diretta MotoGp/ Streaming video e qualifiche live: pole position e tempi (Qatar 2021)

DIRETTA MOTOGP: OGGI LE QUALIFICHE DEL QATAR, GLI ORARI

La diretta MotoGp oggi, sabato 27 marzo, ci proporrà le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021 sul circuito di Losail, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del primo appuntamento con il Motomondiale 2021. La gara in Qatar si disputa in notturna e questo è un fattore mai da sottovalutare, anche per tifosi e appassionati. Ricoridamo allora subito gli orari (espressi naturalmente nel fuso orario italiano) di tutti gli appuntamenti odierni con la diretta MotoGp: si comincerà con le prove libere FP3, primo atto del sabato della MotoGp che sono in programma alle ore 13.15 italiane, mentre per la successiva sessione delle FP4 dovremo attendere le ore 17.20. A quel punto sarà iniziato un tardo pomeriggio (in Qatar ovviamente già sera) molto intenso, che a seguire proporrà le due sessioni delle qualifiche – pezzo forte della giornata – con la Q1 alle ore 18.00 e la Q2 alle ore 18.25.

Diretta MotoGp/ Prove libere FP2: Miller-Bagnaia, dominio Ducati! (Gp Qatar 2021)

Inutile negare che l’attesa è grandissima, perché questo sarà il primo responso ufficiale della nuova stagione: dopo mesi caratterizzati al massimo da alcune sessioni di test, per di più ridotti a causa del Covid, inizieremo a capire chi è davvero il più forte, almeno sul giro secco, in attesa dei responsi più importanti che arriveranno naturalmente dal Gran Premio di domani.

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 LOSAIL/ Classifica: Petrucci 1°, ma hanno girato solo in 5

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021 della MotoGp dal circuito di Losail saranno il grande evento di oggi per il primo atto della nuova stagione del Motomondiale che finora ha vissuto solo test proprio in Qatar e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le prove ufficiali del Gran Premio del Qatar da Losail, sede che negli ultimi anni è diventata frequente per il primo Gp stagionale. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio del Qatar c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo primo Gp stagionale compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Losail per seguire la MotoGp in streaming e tv.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Portogallo, bandiera a scacchi sul 2020! Tempo di bilanci per...

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, solamente in differita: il Gran Premio del Qatar infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale. Di conseguenza sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo da Losail per i non abbonati Sky – con l’eccezione della FP3, disponibile solo su Sky – ma solamente a partire dalle ore 21.30, con le sintesi delle tre classi. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MOTOGP, LE PROVE LIBERE 1

Prima sessione di prove libere per la diretta della MotoGp al Gp del Qatar nel segno di Franco Morbidelli. Il pilota della Yamaha Petronas sorprende venerdi pomeriggio a Losail per costanza e velocità in sella alla moto del diapason: fin dalle prime battute della Fp1 l’azzurro non ha problemi a spingere al massimo la moto, rivelandosi molto competitivo, e nel time attack finale pure Morbidelli strabilia tutti segnando il primo tempo della sessione sull’1.54.921, ottenuto tra l’altro con su una coppia di gomme hard usate. Alle spalle del pilota Petronas, non sfigura poi, in pista a Losail come nella classifica dei tempi della Fp1, Aleix Espargaro: lo spagnolo dell’Aprilia si mostra molto sicuro della propria moto, realizzando ottime prestazioni soprattutto sul giro secco. È stata poi Fp1 della Motogp molto interessante per Jack Miller della Ducati: il pilota australiano chiude per terzo nella classifica dei tempi alla bandiera a scacchi, ma soprattutto fornisce spunti interessanti per tutta la durata della sessione di prove libere (pur rimediando anche una scivolata in curva 4). Altri protagonisti nella Fp1 della Motogp per il Gp del Qatar 2021 sono stati sicuramente Pecco Bagnaia e Valentino Rossi, che rimediando rispettivamente l’ottavo e il nono crono della classifica dei tempi, fanno pensare di poter fare ancor meglio nel fine settimana a Losail. Chissà però che dirà la pista.

MOTOGP, LE PROVE LIBERE 2

Venerdì sera nel segno di Jack Miller per la MotoGp a Losail: l’australiano della Ducati, al debutto sulla moto del team ufficiale di Borgo Panigale, ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere FP2 per il Gran Premio del Qatar 2021, che si è disputata al buio, o meglio sotto le luci artificiali e con ben 20 gradi in meno rispetto alla sessione della FP1. La sessione serale ha esaltato la Ducati, che d’altronde in Qatar vanta una tradizione eccellente: alle spalle di Miller si è infatti piazzato Pecco Bagnaia, con un ritardo di 35 millesimi dal miglior tempo dell’australiano in 1’53″387. I due piloti della Rossa sono stati ottimi protagonisti lungo tutta la sessione e questo naturalmente fa ben sperare (senza dimenticare che c’è anche Johann Zarco quarto con la Pramac), discorso simile per l’Aprilia con un Aleix Espargaro davvero sorprendente, anche se infine sceso in ottava posizione nel finale, quando tutti hanno cercato la prestazione. La Yamaha conferma comunque una grande solidità piazzando i suoi quattro piloti tutti fra i primi dieci: terzo Fabio Quartararo, sesto Maverick Vinales, settimo Franco Morbidelli e nono Valentino Rossi, ma va detto che il migliore lungo tutta la sessione e in ottica passo gara è stato Morbidelli, già fantastico nella FP1. La Suzuki ha un buonissimo Alex Rins quinto, mentre il campione del Mondo Joan Mir è undicesimo e dunque per ora a rischio Q1, mentre per la Honda Pol Espargaro decimo è stato il migliore ma senza acuti, così come per la Ktm che non ha piazzato alcun pilota nelle prime dieci posizioni. (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE: LA STORIA DEL GP QATAR

In attesa di vivere questa prima sessione stagionale di diretta MotoGp con le prove ufficiali, qualche cenno storico sul Gran Premio del Qatar. La storia a dire il vero non è particolarmente lunga, dal momento che si corse per la prima volta a Losail nel 2004, un Gran Premio passato alla storia per la penalizzazione comminata a Valentino Rossi, reo – o per meglio dire, erano accusati alcuni membri del suo team – di avere pulito dalla sabbia la propria piazzola sulla griglia di partenza. D’altronde negli anni non sono mancate situazioni particolari: su tutte, lo spostamento al lunedì della gara nel 2009 a causa di un acquazzone, fatto decisamente inconsueto nel deserto, anche se a dire il vero nel corso degli anni non sono mancati altri intoppi causati dalla pioggia, ad esempio nel 2017 furono cancellate le qualifiche. L’anno scorso invece il debutto in Qatar era collocato mentre il mondo piombava nella pandemia di Coronavirus e saltò il Gp per la classe regina, mentre si salvarono Moto3 e Moto2, già a Losail da qualche giorno per i test. Tra i ricordi più felici della MotoGp in Qatar per i nostri colori invece c’è naturalmente la fantastica tripletta italiana del 2015 con Valentino Rossi vincitore davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e Andrea Iannone.

Nell’albo d’oro della MotoGp troviamo quattro vittorie del Dottore (2005, 2006, 2010 e 2015) e altrettante di Casey Stoner (2007, 2008, 2009 e 2011), delle quali le prime tre in sella a una Ducati, tornata poi vittoriosa nel 2018, quando trionfò Andrea Dovizioso con un arrivo in volata su Marc Marquez, battuto per appena 27 millesimi. La storia si è ripetuta anche nel 2019, ad oggi ultimo Gp Qatar disputato dalla MotoGp: nuova vittoria di Dovizioso in volata su Marquez, in questo caso per soli 23 millesimi. Le altre sei edizioni sono state vinte da piloti spagnoli: Sete Gibernau nel 2004, quando sembrava poter battere il Dottore anche nel Mondiale (ma non fu così), Jorge Lorenzo per ben tre volte nel 2012, nel 2013 e nel 2016 sempre in sella a una Yamaha, Marc Marquez invece in due occasioni, la prima nel 2014 e poi nel 2017. Molto bene la Ducati, anche grazie ai tre secondi posti consecutivi di Andrea Dovizioso dal 2015 al 2017, prima di riuscire nel 2018 e 2019 a scalare finalmente anche il gradino più alto del podio. Ma adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio del Qatar 2021 sul circuito di Losail sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA