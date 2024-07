DIRETTA WIMBLEDON 2024/ Musetti Mpetshi Perricard video streaming tv: ecco il tabellone (oggi 8 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: IL TABELLONE DI MUSETTI

Parliamo della diretta di Wimbledon 2024 e di Musetti Mpetshi Perricard, che per l’azzurro potrebbe valere l’ingresso ai quarti di finale dei Championships, il miglior risultato in carriera negli Slam. Abbiamo già detto che eventualmente l’incrocio sarebbe poi con uno tra Taylor Fritz e Alexander Zverev; il tabellone maschile di Wimbledon 2024 nella sua parte bassa prevede poi la presenza di Novak Djokovic, che ha vinto questo torneo per sette volte e che rimane ovviamente il grande favorito per la finale in questa metà del tabellone, anche se le sue condizioni fisiche non ottimali saranno già testate oggi dal rampante Holger Rune, a condizione che il danese si ritrovi sul serio dopo un periodo poco brillante.

L’altro ottavo è sorprendente: non tanto per Alex De Minaur, che anzi tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 ha mostrato una grande crescita riuscendo anche a entrare nella Top Ten del ranking Atp, quanto per Arthur Fils, un altro giovane francese che, chiaramente, rispetto a Giovanni Mpetshi Perricard è già più noto e ha maggiore esperienza ma che ovviamente non aspettavamo a questo livello dello Slam. Nella diretta di Wimbledon 2024 Fils ha approfittato dell’infortunio di Hubert Hurkacz in un match in cui era comunque 7-7 prima del problema del polacco, e poi ha superato Roman Safiullin al quinto set. Vedremo, certamente Lorenzo Musetti oggi deve guardare solo a se stesso… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WIMBLEDON 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ancora una volta bisogna dire che la diretta tv di Wimbledon 2024 viene affidata ai canali di Sky Sport, ed è questo l’unico Slam che viene trasmesso da questa emittente: nello specifico il canale principale rimane Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder), anche in questi giorni comunque ci sarà almeno un altro canale ad affiancarlo vista la contemporaneità dei match per gli ottavi di finale. In assenza di un televisore sarà poi possibile attivare il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è disponibile con l’applicazione Sky Go; infine ricordiamo l’appuntamento con il sito ufficiale (www.wimbledon.com) per tutte le informazioni utili sui Championships.

WIMBLEDON 2024: MUSETTI CERCA I QUARTI!

La diretta di Wimbledon 2024 per questo lunedì 8 luglio prosegue il programma degli ottavi di finale: Musetti Mpetshi Perricard è il match che ci interessa maggiormente e sarà il primo sul campo numero 1, dunque avremo subito impegnato il carrarese che va a caccia di quello che sarebbe il primo quarto Slam in carriera, e non sarebbe affatto male raggiungerlo qui ai Championships. Va detto che l’avversario è una sorpresa: Giovanni Mpetshi Perricard è un lucky loser che però ha saputo farsi strada in un tabellone non impossibile, ma certamente ostico per lui, con il primo turning point che è stato il tiratissimo successo al primo turno contro Sebastian Korda.

Il nostro Lorenzo Musetti invece il quinto set lo ha dovuto giocare contro Luciano Darderi nel derby al secondo turno, è andato sotto e ha saputo rimontare e poi la strada si è aperta grazie all’eliminazione di Andrey Rublev per mano di Francisco Comesaña, l’argentino che poi il carrarese ha battuto sabato. Di conseguenza, adesso Musetti sogna e con lui anche tutta l’Italia del tennis, perché potremmo avere tre azzurri nella diretta di Wimbledon 2024 ricordando che poi domani toccherà a Jannik Sinner e Jasmine Paolini già un turno più avanti. Vedremo, intanto scopriamo qualcosa in più sulla diretta di Wimbledon 2024 per oggi.

DIRETTA WIMBLEDON 2024: I MATCH DEL GIORNO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Wimbledon 2024 con Musetti Mpetshi Perricard a farci compagnia: sarà una bella sfida tra giovani perché l’italiano è un classe 2002 mentre il francese di Lione è nato un anno dopo, come detto era stato eliminato nelle qualificazioni ma poi è stato ripescato come lucky loser, e ha saputo sfruttare la grande occasione spingendosi al risultato migliore in carriera fino a questo momento, anche se naturalmente ha già fatto vedere di poter crescere. Musetti è un giocatore naturalmente molto più avanti nel percorso, che si è presentato a Wimbledon 2024 con la finale del Queen’s da mostrare.

Il carrarese parte nettamente favorito in questo match degli ottavi di finale ma sa bene che proprio le partite più abbordabili possono nascondere insidie perché la tensione con cui si entra in campo potrebbe non essere la stessa. Dunque, concentrazione massima per andare a caccia del grande risultato; come premio, ci sarebbe un quarto di finale nella diretta di Wimbledon 2024 e l’avversario sarebbe comunque tostissimo, vale a dire uno tra Taylor Fritz e Alexander Zverev. Prima però la sfida a Mpetshi Perricard…











