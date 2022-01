Diretta Tsitsipas Medvedev/ Australian Open 2022 streaming video tv, orario

DIRETTA TSITSIPAS MEDVEDEV: CHE INCROCIO IN SEMIFINALE AGLI AUSTRALIAN OPEN 2022!

Tsitsipas Medvedev è la semifinale degli Australian Open 2022: prenderà il via, venerdì 28 gennaio, alle ore 9:30 (italiane) circa, dopo l’altro match che è ovviamente Berrettini Nadal. Ci attende una grande giornata a Melbourne: il torneo di tennis dello Slam entra nella sua fase conclusiva e, se del nostro Matteo Berrettini parliamo a parte, qui ci concentriamo su una semifinale infuocata, che rappresenta il nono incrocio tra questi due giocatori con vantaggio netto per Daniil Medvedev (6-2) che si è anche imposto qui – in tre set – nella semifinale dello scorso anno.

Un rematch, anzi la terza partita in un Major nello spazio di un anno: al Roland Garros vinse Stefanos Tsitsipas, che però scialacquò la straordinaria occasione di prendersi lo Slam facendosi rimontare due set di vantaggio da Novak Djokovic. Oggi che il serbo non c’è, Tsitsipas Medvedev rappresenta la semifinale migliore – insieme all’altra, ça va sans dire – perché mette a confronto due giocatori che un tempo erano definiti della NextGen, ma che oggi rappresentano uno straordinario presente e hanno ottimi argomenti per portare a casa il trofeo. Non resta che aspettare, e poi tuffarsi nella straordinaria atmosfera della diretta di Tsitsipas Medvedev, una semifinale agli Australian Open 2022 che ci auguriamo esaltante…

La diretta tv di Tsitsipas Medvedev, semifinale degli Australian Open 2022, sarà su Eurosport che ha coperto tutte le due settimane del torneo dello Slam. Il canale sarà quello principale, disponibile quindi sul digitale terrestre in chiaro; in alternativa, gli abbonati alla televisione satellitare e a DAZN potranno comunque assistere al match, e come altra opzione ci sarà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player per la diretta streaming video. Ricordiamo infine il sito ufficiale del torneo all’indirizzo www.ausopen.com, sul quale avere accesso al boxscore aggiornato in tempo reale.

Purtroppo, Tsitsipas Medvedev è una semifinale che agli Australian Open 2022 è anche la risultante della vittoria netta che il greco ha timbrato contro Jannik Sinner: l’altoatesino non è mai stato in partita, e Tsitsipas forse non si aspettava di fare così poca fatica per arrivare nella Top 4. Questo anche perché nel turno precedente era sopravvissuto ai cinque set contro Taylor Fritz, ma del resto al classe ’98 piace complicarsi la vita e alle maratone Slam è particolarmente abituato; una di queste, quella contro Andy Murray agli ultimi Us Open, gli aveva attirato critiche roventi per il malandrino utilizzo dei toilet break. Sia come sia, Tsitsipas può centrare oggi la seconda finale Slam in carriera, e provare a vendicare quella di Parigi.

Ridendo e scherzando per Medvedev sarebbe la quarta e lui il Major lo ha vinto, per di più agli Australian Open 2022 avrebbe la grande possibilità di vendicare il ko di Flushing Meadows contro Nadal anche se noi italiani speriamo che eventualmente non ne abbia l’occasione. Il modo in cui il russo ha rimontato Félix Auger-Aliassime nei quarti ha detto molto; Medvedev, lo dicono i numeri e il modo in cui sta in campo, è un giocatore contro cui oggi è molto complicato vincere sulla distanza dei cinque set e in questo potrebbe presto essere paragonato ai Big Three, anche se chiaramente prima di arrivare a quel livello dovrà almeno vincere qualcosa in più. Tuttavia la diretta di Tsitsipas Medvedev è una partita che già dall’anno scorso vale il piatto ricco negli Slam, e da qui in avanti potrebbe diventarlo in maniera sempre più costante…



