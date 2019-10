Diretta Nanterre Brescia/ Streaming video tv: Germani al riscatto (basket Eurocup)

Nanterre Brescia si gioca alle ore 20:00 di martedì 29 ottobre, presso il Palais des Sports Maurice Thorez: è la quinta giornata di basket Eurocup 2019-2020 e nel gruppo C questa partita rappresenta una sorta di spareggio tra due squadre che si trovano a 2 vittorie e 2 sconfitte, attualmente al terzo posto in classifica alle spalle della coppia formata da Darussafaka e Unics Kazan. La Germani insegue la qualificazione, ma in questo girone la cosa non sarà affatto semplice; nell’ultimo turno la squadra ha perso una partita stranissima contro il Darussafaka (in casa) e ha bisogno di risalire la corrente. Nanterre è una società con grande esperienza internazionale, che oggi potrebbe far valere; non resta che vedere come andranno le cose nella diretta di Nanterre Brescia, della quale possiamo intanto presentare alcuni dei temi principali mentre aspettiamo la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nanterre Brescia sarà trasmessa dal canale Eurosport 2, che è disponibile soltanto ai clienti Sky (numero 211 del loro decoder); tuttavia gli altri appassionati di basket potranno seguire questa partita sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tante gare di pallacanestro del nostro campionato e delle coppe europee. La sottoscrizione è stagionale, e per avere accesso alla programmazione in diretta streaming video bisognerà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA NANTERRE BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Nanterre Brescia la Leonessa sfida una squadra che, come detto, ha esperienza internazionale: due anni fa i francesi hanno messo le mani sulla Europe Cup e nel 2015 si erano aggiudicati la EuroChallenge, ma ancora lo scorso anno sono riusciti ad arrivare ai quarti di Champions League. Da questo punto di vista Brescia deve ancora crescere, ma sta imparando; la squadra di Vincenzo Esposito potrebbe pagare qualcosa in termini di stanchezza avendo giocato sabato un interessante match casalingo contro la Virtus Bologna, perso sul filo di lana. Una partita che però ci ha detto di come la Germani possa ancora crescere in maniera esponenziale; anche Nanterre è caduto in casa – contro Orléans – e ha peggiorato una situazione di classifica che la vede al nono posto con 2 vittorie e 4 sconfitte, mentre Brescia nella nostra Serie A1 ha un successo in più. Adesso però queste considerazioni possono non contare, perchè si gioca in Eurocup che rappresenta comunque un contesto diverso; vedremo dunque tra poche ore come andranno le cose, sperando che i lombardi riescano a prendersi un’importante vittoria fuori casa aumentando le possibilità di qualificazione al prossimo turno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA